سعر ومواصفات تويوتا روميون Toyota Romion 2022 سيارة تناسب العائلة والشباب

تويوتا روميون Toyota Romion 2022 هي أفضل و أحدث الإصدارات التي أفصحت عنها شركة “تويوتا ايجيبت اليابانية”، وتتميز هذه السيارة بأنها تصل إلى استيعاب سبعة أشخاص، وقد ساهم في إنتاج تويوتا روميون كلًا من سوزوكي موتورز و تويوتا وهما من أكبر شركات إنتاج السيارات على مستوى العالم، وقد قاموا بإنتاج العديد من الموديلات السابقة من خلال المصنع الخاص بهم المتواجد في مدينة الهند.

التصميم الخارجي للسيارة تويوتا روميون 2022

جاءت هذه السيارة بمجموعة واسعة من التصميمات الخارجية، وهي كما يلي:

تحتوي السيارة على أربعة من العجلات الصلبة بمقاس 15 بوصة.

تضم السيارة عدد من المصابيح الضوئية الموجودة في الأمام، وليس ذلك فقط فقد جاءت

جميع المصابيح الخلفية بنظام الليد.

تحتوي السيارة على مصابيح ليد خاصة بالفرامل.

وجود شبكة كرومية أو سوداء خاصة بعملية التهوية.

البعد الخارجي للسيارة هو 4.395 ملليمتر، بينما يصل العرض إلى 1.735 ملليمتر، ويأتي الارتفاع بقدر 1.690 ملليمتر.

يصل طول قاعدة العجلات إلى 2.740 مللي متر.

تشمل السيارة على خلوص أرضي بمقدار 18 سنتيمتر.

تأتي تويوتا روميون بمجموعة متميزة من الألوان منها الأسود، والأبيض، والفضي.

يصل وزن تويوتا روميون إلى 1730 كيلو جرام.

مواصفات موتور تويوتا روميون 2022

يتم دفع Toyota Romion 2022 بمحرك مماثل تقريبًا لتلك الموجودة في Suzuki Ertiga، وفيما يلي أهم المواصفات الأساسية لهذا المحرك:

السيارة مزودة بمحرك 1500 سي سي قادر على إنتاج قوة قدرها حوالى 103 حصان.

يقدر عزم هذا المحرك المقترن بناقل حركة أوتوماتيكي رباعي السرعات، بحوالي 138 نيوتن لكل متر.

لكل 100 كيلومتر قد تحرق تويوتا روميون ما يقرب من 6.2 لتر من البنزين.

تعمل تويوتا روميون بنظام الجر الأمامي، بالإضافة إلى نظام التعليق الأمامي MacPherson والتعليق الخلفي Torsion Beam وجميعهم يعملون معًا من أجل أداء أفضل.

تبلغ سرعة تلك السيارة 170 كيلومترًا في الساعة.

كماليات تويوتا روميون 2022

تأتي تويوتا روميون 2022 مع قائمة طويلة من وسائل الراحة والمميزات، بما في ذلك ما يلي:

يضم الجزء الداخلي للسيارة مكيف هواء يمكن تشغيله يدويًا أو تلقائيًا حسب تفضيل العميل.

في الأمام والخلف يتم تشغيل السيارة أيضًا بواسطة مصدر طاقة بقوة 12 فولت.

يتم تضمين نظام ستيريو بأربع مكبرات صوت في السيارة.

يعد موصل USB ونقطة اتصال Bluetooth وتوجيه كهربائي EPS من بين مميزات السيارة.

يمكن تشغيل عجلة قيادة السيارة متعددة الأغراض وتعديلها، كما تحتوي على أدوات تحكم في مستوى الصوت.

يوجد شاشة عرض لتشغيل المزيد من الترفيه والمعلومات، بالإضافة إلى أنها تحتوي على زجاج كهربائي.

سعر تويوتا روميون Toyota Romion 2022

يصل سعر الفئة الأولى من تويوتا روميون 2022 إلى 280.000 جنيه.

يبلغ سعر الفئة الثانية 310.000 جنيه.

يأتي ضمان تويوتا إلى مدة تصل خمس سنوات.

وهكذا نكون قدمنا لكم سعر ومواصفات تويوتا روميون Toyota Romion 2022 والتي تتميز بالعديد من الإمكانيات المذهلة التي تجعلها سيارة مناسبة للعائلة وممتعة في القيادة بالنسبة للشباب