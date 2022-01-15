أرخص سيارة في السعودية شانجان ألسفن تبدأ بـ 32 ألف ريال تجعلها منافسة في السوق العالمي

أرخص سيارة في السعودية شانجان ألسفن تبدأ بـ 32 ألف ريال، شنجان ألسفن وهي من شركة صينية تحمل أسم شركة شانجان للسيارات Chang’an Automobile وتقع مقر الشركة في مدينة تشونغتشينغ الصينية وهي شركة حكومية تملكها دولة الصين، ومن الجدير بالذكر أن شركة شانجان كان نشاطها الأساسي هو إنتاج الميكروباص والشاحنات التجارية، إلى أن طورت نفسها وأصبحت تنتج سيارات ملاكي مانيوال أو أتوماتيك وجعلت الشركة من نفسها منافسة في السوق العالمي لـ انتاجها هذا النوع من السيارات وتصنيعها بنفس المقاييس العالمية ولكن بسعر منافس، حيث شهدت شركة شانجان للسيارات في اونة عام 2016 إنتاج ملايين من السيارات إلى أن تم ترتيبها في المرتبة الرابعة بين أفضل الشركات من حيث الإنتاج، تقدم المقالة أرخص سيارة في السعودية مع ذكر أهم موصفاتها.

مواصفات أرخص سيارة في السعودية شانجان ألسفن

تأتي السيارة بمحرك بسعة 1400 سي سي رباعي الأسطوانات.

قوة عزم الدوران 135 نيوتن /متر.

ناقل حركي مانيوال به خمس سرعات.

طول السيارة 4390 ملم.

عرض السيارة 1725 ملم.

ارتفاع السيارة 1490 ملم.

السعة التخزينية للشنطة الخلفية 382 لتر.

وسائد هوائية.

نظام الانغلاق للفرامل .

المصابيح الامامية للسيارة كهربائية من الهالوجين.

المرايات الجانبية تعمل بالكهرباء.

مكيف هواء.

قماش المقاعد مصنوع من القماش.

لمبة خلفية للشبورة.

جنوط بقياس 14 بوصة.

مدخل يو أس بي.

2 مكبرات صوت.

بلوتوث.

عداد بشاشة معلوماتية.

الفئة الثالثة لسيارات Chang’an Alsvin الفول أوبشن

سعة المحرك 1500 سي سي.

قوة عزم الدوران 145 نيوتن/متر.

ناقل الحركة أتوماتيك 5 سرعات.

كاميرات خلفية للمراقبة.

نظام تحذير للمسافات خلفية.

سخانات بالمرايات.

خاصية التحكم بمقعد السائق ارتفاع وانخفاض.

مثبت سرعة.

شاشة قياس 7 بوصة للوسائط.

4 مكبرات للصوت.

مصابيح نهارية LED.

جنوط بمقياس 15 بوصة.

فتحة سقف تعمل بالكهرباء.

مخرج للكهرباء 12 فولت.

سعر سيارة شانجان ألسفن 2022

سعر Chang’an Alsvin في السعودية تبدأ بـ 32.835 ريال سعودي. بينما سعرها في مصر فـ تصل إلى 171.900 جنيه مصري. سعر شانجان Alsvin في الكويت فتأتي بسعر 3.500 دينار كويتي. أما سعر السيارة في الإمارات 36.750 درهم إماراتي.

صور سيارة Chang’an Alsvin الصينية 2022