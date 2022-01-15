سعر ومواصفات شيفروليه سبارك السيارة التي تجمع بين الفخامة والتوفير في السعودية والدول العربية

سعر ومواصفات شيفروليه سبارك ، Chevrolet Spark هي شركة أمريكية والتي كان أول إنتاجها لسيارات شيفروليه عام 1998م، كانت تسمى من قبل باسم دايو ماتيز وكانت في الأصل هي سيارة صغيرة هاتشباك وكانت تنتجها شركة جنرال موتورز، كان الجيل الأول من شيفروليه سبارك (دايو ماتيز) عام 1998 والجيل الثاني عام 2005 والثالث عام 2010م،وكانت مبيعات سبارك تتزايد بشكل كبير إلى أن أصبحت من أكبر مصانع إنتاج السيارات في العالم وتم بيع ملايين النسخ منها حول العالم، ومن الجدير بالذكر أن سيارة Chevrolet Spark تشبه إلى حداً كبير سيارات كيا بيكانتو وميتسوبيشي ميراج، من خلال المقالة سيتم مناقشة سعر شيفروليه سبارك 2022 في الأسواق المحلية والدولية والمواصفات العامة للسيارة.

مواصفات شيفروليه سبارك الهاتشباك

سعة المحرك 104 لتر.

سعة الخزان الوقودى 35 لتر.

قوة المحرك 98 حصان.

قوة عزم الدوران 127 متر.

ناقل الحركة أتوماتيك.

4 سيلندر.

السرعة القصوى للسيارة 170 كم/ ساعة.

نظام ABS مانع انغلاق الفرامل.

نظام BA للفرامل.

نظام EBD لتوزيع قوة الفرامل.

مثبت مقعد الأطفال.

5 مقاعد من القماش.

شاشة لعرض المعلومات.

قفل مركزي.

المرايات الجانبية للأبواب إلكترونية.

مصابيح خلفية ضبابية.

مصابيح أمامية من الهالوجين.

النوافذ الأمامية والخلفية تعمل بالكهرباء.

مزيل ضباب خلفي.

نظام مزيل ضباب من الخلف.

مقبس أمامي.

مكيف يدوي.

مشغل إم بي ثري.

راديو وبلوتوث.

تحكم في الصوت من خلال عجلة القيادة.

طول السيارة 3.636 ملم.

عرض السيارة 1.597 ملم.

ارتفاع السيارة 1.483 ملم.

سعة الصندوق الخلفي 314 لتر.

قاعدة العجلات 2.385 ملم.

المقاعد الخلفية قابلة للطي ويمكن ضبطها يدويا.

جهاز كمبيوتر لقياس الأميال لحساب الوقود.

منافذ طاقة.

مصابيح خاصة لقراءة الخرائط.

شاشة تعرض درجات حرارة الجو.

سعر شيفروليه سبارك الهاتشباك 2022 في الأسواق المحلية والدولية