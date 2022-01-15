وووصل الوحش الياباني.. سيارة Isuzu MU-X أقوي سيارة دفع رباعية بمواصفات خيالية وتصميم واداء عالي

وووصل الوحش الياباني.. سيارة Isuzu MU-X أقوي سيارة دفع رباعية بمواصفات خيالية حيث تنافس تلك السيارة سيارات العلامة التجارية الشهيرة تويوتا Toyota، وتعد منافس قوي لا يستهان به، وذلك بفضل الأداء القوي الذي تقدمه، ومواصفاتها الجبارة العصرية بجانب التصميم المميز والعصري، فهي حقا اجمل سيارات الدفع الرباعي التي ظهرت الفترة الاخيرة 2022 والتي تم طرحه مؤخراً ضمن الكثير من السيارات، من المتوقع طرحها في روسيا وبعض الدول الأوروبية، ودول الشرق الأوسط بمواصفات خاصة ومميزة، وسوف نتعرف على أهم مواصفات ومميزات وكذلك عيوب هذه السيارة تابعوا معنا الان.

مواصفات السيارة Isuzu MU-X

تحتوي السيارة Isuzu MU-X على مواصفات قياسية توحي بالقوة والفخامة، من أهم هذه المواصفات:

يتسم هيكل السيارة بطابع هجومي انسيابي، يشير إلى القوة، بالإضافة إلى الأناقة والعصرية، يبلغ طوله نحو 4.85 متر، وعرض يبلغ 187 سم، أما الإرتفاع فيبلغ 187 سم.

هناك عدة خيارات من المحركات الخاصة بالسيارة التي سوف يتم طرحها في روسيا، وبعض الدول الأوروبية، والشرق الأوسط، فمنها محركات بنزين بسعة 3.0 لتر، تولد قوة تبلغ 190 حصان، وأقصى عزم دوران يبلغ 450 نيوتن/متر، وأخرى ديزل بسعة 1.9 لتر، تنتج 150 حصان، وعزم دوران يبلغ 350 نيوتن/متر، يقترن بناقل حركة اوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

يمكن للسيارة التسارع من نقطة الصفر وصولاً لـ 100 كم/الساعة خلال 9.8 ثانية.

تم تزويد هيكل السيارة بمصدات لامتصاص أي صدمات.

تتميز إطارات السيارة بالعرض وكبر الحجم، لكي تناسب الطرق الصحراوية الوعرة، وكي تلائم أي سطح.

مميزات السيارة Isuzu MU-X

إذا كنت تبحث عن سيارة مليئة بالمميزات والتجهيزات الحديثة، فأنت بصدد شراء السيارة ايسوزو MU-X أفضل سيارة دفع رباعي، ومن أهم هذه المميزات:

العديد من أنظمة القيادة التي تناسب كافة أنواع الطرق.

أنظمة مالتيميديا حديثة تعرض من خلال شاشة كبيرة تعمل باللمس.

مقاعد مزودة بخاصية التبريد والتدفئة.

مقاعد مريحة للركاب والسائق بخامة عالية الجودة.

إمكانية إدارة محرك السيارة عن بعد.

نظام تثبيت السرعة.

حساسات ركن أمامية وخلفية.

حساسات للضوء والأمطار.

عيوب السيارة Isuzu MU-X

لم يتم الكشف عن أي عيوب تخص السيارة ايسوزو MU-X حتى الآن.