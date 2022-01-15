بأقل سعر.. أكثر 4 سيارات حديثة مبيعًا في السعودية بمواصفات ومميزات خرافية

بأقل سعر.. أكثر 4 سيارات حديثة مبيعًا في السعودية تمتلك المملكة العربية السعودية أكبر سوق لتجارة السيارات وقد تم رصد أكثر السيارات مبيعًا داخل المملكة وجاءت في المقدمة سيارة تويوتا ويليها سيارة هيونداي فهما من أكثر أنواع السيارات المحببة والمفضلة لدى المواطنين والمقيمين داخل المملكة، تابعوا معنا سوف نتعرف عليهم الان بكل مواصفاتهم الجبارة.

أكثر السيارات الحديثة مبيعًا في السعودية

تأتي في المرتبة الأولى سيارة تويوتا كامري

تبلغ سعة المحرك 2.5 لتر ويعمل بقوة 203 حصان.

تُعد فئة تويوتا TRD هي الأعلى ويصل محركها إلى V6 وتبلغ سعته 3.5 لتر وقوته 301 حصان.

تحتوي من الخلف على مصابيح ليد تعمل عند الضباب.

يبلغ سعر الفئة الأولى 95.406 ريال.

يبلغ سعر الفئة الثانية 103.100 ريال سعودي.

سعر الفئة الثالثة حوالي 144.817 ريال سعودي.

وتأتي في المرتبة الثانية سيارة هيونداي النترا

تعمل السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات تبلغ سعته 1600 سي سي.

تبلغ قوة المحرك 127.5حصان وأقصى عزم دوران له 157 نيوتن لكل متر،

تعمل السيارة باستخدام ناقل حركة سداسي السرعات.

تحتوي على كثير من وسائل الأمان مثل الوسائد الهوائية والفرامل المانعة للانغلاق،

يبلغ سعر السيارة داخل المملكة السعودية حوالي 78 ألف ريال سعودي.

في المرتبة الثالثة سيارة هيونداي أكسنت RB

تعمل السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات وتصل سعته 1600 سي سي.

يبلغ أقصى عزم دوران السيارة حوالي 125 نيوتن لكل متر وقوته 156 حصان.

تتميز السيارة بوجود نظام صوتي حيثُ تحتوي على 4 مكبرات صوت.

يبلغ سعر السيارة داخل المملكة السعودية من 53 ألف ريال سعودي إلى 60 ألف ريال سعودي.

وتأتي سيارة تويوتا هايلكوس في المرتبة الرابعة وهي