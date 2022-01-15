العرض الجبار ب 600 ريال فقط عرض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 بدون مقدم على خمس سنوات

تقسيط سيارة تويوتا كورولا ب 600 ريال يرغب في التعرف على أهم اشتراطاته الكثير من العملاء من مفضلي لاقتناء لتلك السيارة المتميزة من إنتاج الشركة العالمية تويوتا والتي تعد من بين أقوى الشركات المنتجة لموديلات قوية من السيارات والتي من بينها موديل كورولا الشهير والذي يعتبر من الموديلات علية الجودة من حيث المواصفات وتعرض مختلف المتاجر التابعة لعبد اللطيف جميل السيارة من الموديل كورولا الشهير بأسعار من الممكن تقسيط تكلفتها على عدد من السنوات وهذا ما قد شجع الكثير من العملاء على أن يتوجهوا لشراء هذا الموديل بعروض التقسيط المتوفرة، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن تفاصيل واصفات السيارة مع أهم المعلومات عن عرض التقسيط المقدم من الشركة لكافة العملاء بقيمة مبلغ شهري يقدر بنحو ستمائة ريال سعودي.

تقسيط سيارة تويوتا كورولا ب 600 ريال

التقسيط للسيارة تويوتا كورولا ب 600 ريال شهريا من أهم العروض التي تتوفر بالشركة وتقدمها لمختلف عملائها حيث أن السيارة متاحة بمواصفات ممتازة وعرض التقسيط يعد مناسب للكثير من العملاء حيث يقوم العميل باختيار ما يتلاءم من عروض كثيرة توفرها متاجر عبد اللطيف للسيارات وأهمها عرض الستمائة ريال ومن اهم المواصفات للسيارة من نوع كورولا ما يلي:

مواصفات سيارة تويوتا كورولا المعروضة بقسط شهري ب 600 ريال

أهم مواصفات السيارة ما يلي:

السيارة محتوية على المصدات الأمامية.

السيارة مكيفة من الداخل.

يتوفر بالسيارة محرك بالسعة ألف وخمسمائة سي سي.

الناقل الحركي المخصص للسيارة من النوع أوتوماتيك ومدرج لخمس سرعات.

عرض التقسيط بقيمة شهرية 600 ريال سعودي