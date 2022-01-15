بكفاءة عالية وأكثر فخامة سيارة تويوتا فينزا 2022 بسعر ومواصفات هائلة في المملكة العربية السعودية

تويوتا فينزا 2022 في المملكة العربية السعودية هي واحدة من ثلاث سيارات دفع رباعي بمجموعة المحركات الهجينة على الهدوء من أجل تجربة أكثر فخامة قدمتها تويوتا موتورز في إصدار خاص لعام 2022 مما يبرز خصائص ومواصفات السيارة الهجينة في المملكة المتحدة مقارنة بالمركبات الأخرى وتعتبر الفترة الحالية من أكثر الفترة إنتاجية بالنسبة لتويوتا، والذي يتضمن إطلاق ثلاث نسخ من السيارة تويوتا فينزا LE وتويوتا فينزا XLEو تويوتا فينزا ليمتد، وسنعرض لكم قيمة ومميزات تويوتا فينزا 2022 في المملكة العربية السعودية مع توضيح أهم مميزات محرك السيارة من موقع ثقفني

مواصفات تويوتا فينزا 2022

تطور تصميم السيارة ليشمل الحداثة والأناقة حيث تضم أفضل المحركات وأنظمة التشغيل وتتسع المساحة الداخلية لحوالي 5 أشخاص مما يجعلها سيارة عائلية مناسبة لجميع العائلات بالإضافة إلى أدائها الاستثنائي خاصة على الطرق السريعة.وفيما يلي أهم مميزات السيارة:

يذكر أن الإزاحة كانت تحتوي على أربع أسطوانات وكانت 2500 سم مكعب (2.5 لتر).

يستهلك المحرك الذي تبلغ قوته 219 حصانًا ما معدله 5.8 لترًا من البنزين كل مائة كيلومتر.

تصميماته الخارجية أنيقة للغاية وفيها عدد من الميزات التي تميزها عن السيارات الأخرى مثل وجود فتحة سقف.

هناك مصابيح أمامية LED ومكابح خلفية مضاءة بشكل خافت ومؤشر احتياطي مع مصد خلفي.

يعد اللون الأحمر والكريستال والأبيض الفائق والأزرق الكهربائي والتيتانيوم والأسود الفائق والأزرق السماوي والخطوط من بين الألوان المميزة المتاحة.

تحتوي على كاميرا بزاوية 360 درجة تكتشف كل شيء حول السيارة.

من ناحية أخرى يتراوح حجم شاشة الوسائط المتعددة الملونة والشاشة اللمسية من 8 إلى 12.3 بوصة ، مما يسهل على السائق اتباع المسار والمسار.

تمت إضافة العديد من ميزات الأمان إلى هذه السيارة بما في ذلك أنظمة الكشف عن المشاة وتتبع الزوايا الميتة.

وجود منظم السرعة والثبات بالإضافة إلى تحذير الاصطدام والتحذير من مغادرة المسار.

لديها مجموعة من الوظائف لمعرفة ما يحدث مع الحرائق.

على أجهزة iOS ، يتوفر “Apple CarPlay – Android Auto”.

نظام كشف التصادم قبل الاصطدام.

مصاريع آلية في الطابق العلوي للمركبة.

سعر تويوتا فينزا 2022 في المملكة العربية السعودية

تتوافر تويوتا فينزا 2022 بثلاثة موديلات مختلفة ولكل منها سعرها الخاص بناءً على الميزات التي تقدمها والأسعار كالتالي: