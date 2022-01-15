سيارات مستعملة للبيع بأقل الأسعار سوناتا وكامري وكورولا موديلات 2013 وحتى 2017، توفرت للبيع للبيع بجده سيارة تويوتا كورولا 2017 ستاندر، ماكينة 4 سلندر 1600 سي سي بجير أوتوماتيك والممشى 137 ألف كيلو متر، السيارة باللون الأحمر العودي والداخلية باللون البيج بحالة ممتازة مجددة ومفحوصة. تتميز بزجاج كهربائي، مكيف ثلاجه، التحكم عن طريق الريموت، تحكم دريكسيون بالنظام الصوتي وعداد الرحلات، مقاعد مخمل. الماكينة والجيربوكس والإير باجات والشاص على الشرط، البودي يوجد به رش بسيط في الاجناب متفرق بدون صدمات أو حوادث والسعر المطلوب 51 ألف ريال.

سيارات مستعملة للبيع بأقل الأسعار

تتوفر للبيع بالرياض سيارة هيونداي سوناتا مستعمل 2016 فل كامل بنزين، ماكينة 4 سلندر 2400 سي سي بجير أوتوماتيك وعدادها 177 ألف كيلو متر، محركات على الشرط والبودي به رش رفرف خلفي يسار وأمامي يسار تجميلي بدون حوادث، وقد وصل أعلى سوم إلى 37 ألف ريال. تتميز بدخول بصمة، كاميرا خلفية وحساسات أمامية وخلفية، نظام تثبيت سرعة ذكي، فتح السيارة بالريموت، زر تشغيل المحرك، أقفال آلية للأبواب، تحكم من خلال المقود ومكيف أوتوماتيك، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX، اتصال بلوتوث، نظام آمان و6 مكبرات الصوت، صندوق خلفي كهربائي، مقاعد جلدية وفتحة بانوراما، وسائد هوائية جانبية وتحكم كهربائي بالمقاعد، الجنوط مقاسها 18 إنش والإضاءة بالكامل ليد.

تتوفر للبيع بحفر الباطن سيارة تويوتا كامري مستعملة GLX 2016 سعودي وارد وكالة عبد اللطيف جميل، ماكينة 4 سلندر 2500 سي سي بجير أوتوماتيك وعدادها 200 ألف كيلو متر، السيارة من المالك الأول مباشرة تم تغيير الرفرف الامامي يسار من الوكالة وتم تجديد الاستماره والفحص قبل عدة أشهر، السيارة شد بلد شرط على الفحص من ناحية القير،الماكينه، الشاص والبودي، اسبير الوكاله لم يتم تركيبه، الاضافات تلبيس كامل للمقاعد، تلبيس الارضية كاملة، تلبيس فرش الارضية، تضليل عازل حراري وجميع الاضافات من الوكالة. تتميز بمثبت سرعة، حساسات اماميه وخلفيه، كاميرا خلفية وشاشه ترفيه تدعم أبل كاربلاي و أندرويد أوتو، ستاره خلفية، فتحه سقف، جناح خلفي، تم إضافة بطاريه جديده وتركيب كفرات قبل 4 شهور والسيارة عليها سوم 56 ألف ريال والسعر المطلوب 60 ألف ريال.

عروض بيع سيارات مستعملة

تتوفر للبيع بالرياض سيارة تويوتا كامري 2013 ستاندر بنزين، ماكينة 4 سلندر 2400 سي سي بجير أوتوماتيك وعدادها 188 ألف كيلو متر، القير والماكينة على الشرط والبودي مرشوش كامل على نظافة بدون حوادث وقد وصل أعلى سوم إلى 22 ألف ريال. تتميز بوسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام منع انغلاق المكابح (ABS)، إنذار ضد السرقة، ريموت كونترول ونوافذ كهربائية، مرايا جانبية كهربائية، مكيف يدوي وفتحات تكييف هواء أمامية وخلفية، مصباح الترحيب، راديو AM/FM ،مشغل CD، مشغل (MP3)، مدخل AUX ومدخل USB.