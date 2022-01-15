نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خصم هائل ..جمارك سيارة تويوتا كورولا الجبارة 2018 بخصم 25% شامل الضريبة ورسم التنمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصم هائل ..جمارك سيارة تويوتا كورولا الجبارة 2018 ، الكثير يتساءل حول جمارك سيارة تويوتا كورولا ٢٠١٨ بخصم ٢٥% وطبيعة الشروط الجمركية على السيارة، سنوضح لكم الكثير حول الرسوم المفروضة من الجمارك وطبيعتها ،سنتعرف خلال موضوعنا حول شروط الاستيراد التي وضعتها الجمارك، كما سنقدم لكم الكثير من مزايا ومواصفات تويوتا كورولا

تعتبر تلك السيارة من أعرق الموديلات وأفخمها حيث ي استطاعت ان تحقق شهرة واسعة لما تتمتع به من إمكانيات جيدة جدا و ومتينة بشكل كبير، كما أن لها حضور كبير وتحتل مكانة خاصة في قلوب جميع عشاق السيارات.

خصم هائل ..جمارك سيارة تويوتا كورولا الجبارة 2018

يوجد بها محرك 1600 سم مكعب وقد يصل كمية الوقود التي تم استهلاكها لمسافات 100 كم حوالي 6 لتر فقط

متوفر بالسيارة وإجراءات السلامة، مثل الوسائد الهوائية،ونظام الثبات الإلكتروني ESP”.

يوجد بها نظام الفرامل ABS، وتوزيع المكابح EBD، مدعومة بمجموعة من المعدات والكماليات مثل عجلات رياضية ومصابيح للضباب من الأمام والخلف مصابيح ليد عمل بالنهار، وعجلة قيادة تستخدم لأغراض متعددة و تكييف أوتوماتيكي ونوافذ تعمل بالكهرباء وشاشة بيانات ومرايا جانبية .

يوجد بها عجلة قيادة لها الكثير من الاستخدامات ونظام تثبيت السرعة، ونوافذ كهربائية، ومكيف هواء، ومقعد كهربائي تريح العمود الفقري، ومرايا جانبية كهربائية مع تدفئة مع مرايا جانبية بالإضافة لنوافذ خلفية وجانبية

تتضمن شاشة مقاس 7 بوصات ومكبر صوت أمازون أليكسا الذكي.

يوفر خدمة الإنترنت اللاسلكي و خاصية راديو القمر الصناعي، كما يوجد بها مكبرات صوت ماركة JBL.

شروط استيراد السيارات

هناك مجموعة من الشروط التي تضعها الجمارك حينما تقرر استيراد سيارة من الخارج وهي كالتالي:

أن يكون صاحب السيارة المستوردة لديه جواز سفر وأثناء شحن السيارة يجب إحضار صورة من جواز سفر مالك السيارة بشرط أن تكون مصدقة من وزارة الخارجية في البلدان التي يأتي منها.

أن يكون المالك الأول وأن تاريخ إصدار مستند الشراء (فاتورة الشراء) هو نفس تاريخ الشراء.

يجب توثيق فاتورة الشراء أو عقد الشراء من القنصلية أو السفارة ي نفس البلد الذي يوجد فيه مالك السيارة، ولا يشترط أن تكون الوثائق يتزامن مع تاريخ الشراء.

يجب إحضار شهادة من بلد التصدير توضح بيانات المركبة وسنة الملكية والموديل شريطة.