الأسطورة المذهلة.. سيارة تويوتا كورلا كروس 2022 الجديدة وأبرز مواصفاتها وأسعارها الخيالية في السعودية

مواصفات سيارة تويوتا كورولا كروس نتعرف عليها من خلال هذا المقال حيث تعتبر المواصفات الخاصة بالسيارة من نوع تويوتا كورولا كروس من بين أفضل نوعيات لمركبات القوية والتي تحمل عددا من التجهيزات الأساسية وتجهيزات الكميات كما تتوفر فيها أقوى سبل الراحة والأمان بما يدفع لاقتنائها من قبل المشترين حيث تعتبر مركبة من موديل كورولا كروس من لصناعات القوية لماركة تويوتا وبالتقنيات اليابانية عالية الجودة، وفيما يأتي أهم مواصفات السيارة، وتكلفة الشراء للسيارة.

مواصفات سيارة تويوتا كورولا كروس

الأسعار والمواصفات للسيارة تويوتا كورولا كروس تعد جاذبة لكافة المشترين ومن أهم ما يتوفر بالسيارة من خصائص تؤهلها لتكون أقوى الشاحنات هي كونها تجمع ما بين كلاسيكية التصميم وروعة الأداء والقدرة والكفاءة التشغيلية العالية، ومن أهم مواصفات السيارة تويوتا كورولا كروس ما يلي ، مواصفات سيارة تويوتا مواصفات سيارة تويوتا كورولا كروس نتعرف عليها من خلال الآتي من تلك السطور القادمة:

السيارة تتوفر بالسعة للمحرك تبلغ ستة سلندر.

المحرك بالقوة التي تعدل مائة تسعة وستين حصان.

السيارة تعمل بالدفع الأمامي.

الجنوط المتوفر للعجلات من الألومنيوم بالقياس ما بين سبعة عشر وثمانية عشر إنش.

تتوفر بالسيارة المصدات الأمامية والمصابيح التي تتوفر من الخلف قد تم إجراء تعديل خفيف عليها، والإضاءة من النوع الليد الموفر للطاقة.

حزمة من العديد من التعديلات المضافة والتي طرأت على النسخة الأخيرة من تلك السيارة مع العديد من التقنيات بالطابع الياباني على نظم السيارة.

الفرامل التي تمنع الانغلاق مع توفر خاصية الحقن للوقود، والفرامل تعمل بالنظام إي بي إس لمزيد من الأمان أثناء القيادة للسيارة.

الرفارف الخاصة بالسيارة قد تم تحديثها مع العديد من اللمسات الجمالية المضافة للسيارة.

سعر سيارة تويوتا كورولا كروس

سعر سيارة تويوتا كورولا كروس للفئة الأولى يصل للقيمة ثلاثمئة خمسة وعشرين ألف جنيه مصري، بينما السعر للسيارة من الفئة الثانية يبلغ سعرها حوالي ثلاثمئة ثمانية وعشرين ألف جنيه مصري بينما السيارة للفئة الثالثة بسعر ثلاثمئة وستين ألف جنيه.