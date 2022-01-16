السيارة الجبارة وصلت السعودية.. سيارة هيونداي سوناتا 2022 الجديدة كلياً بمميزات ومواصفات جبارة

مواصفات سيارة هيونداي سوناتا من أكثر البيانات والتفاصيل والتي يتم البحث بشكل مستمر عنها من خلال الكثير من محبي الاطلاع على السيارات وعالمها والتجديدات التي تصير لمختلف الموديلات وباستمرار حيث يعد موديل هيونداي سوناتا من بين أقوى أنواع الموديلات المتميزة والتي لها الكثير من لخصائص مع التجهيزات الأساسية لمركبة من أقوى المركبات الجريئة بتصميمها القوي ذي المتانة والهيكل المميز مع المقصورة الداخلية المتميزة بجودة تصميمها، ومن خلال هذا المقال توضيح للمواصفات وأهم المعلومات فيما يتعلق بالأسعار.

مواصفات سيارة هيونداي سوناتا

الأسعار والمعلومات التي تخص المواصفات والتجهيزات الخاصة بالسيارة هيونداي سوناتا 2022 لا بد من أن يتعرف عليها كل مقبل على الحجز للسيارة ومن أهم تلك المواصفات ما يلي في السطور المقبلة عن مواصفات سيارة هيونداي سوناتا 2022 من أهمها التصميم القوي من الخارج والذي يتيح قوة السير على الطريق مع توفر الآتي من المواصفات التالية:

من بين نوعيات سيارات السيدان.

المقصورة الخاصة بالسيارة بتصميم متميز.

قوة المحرك تصل لنحو مائة واحد وتسعين حصان.

الشاشة تتوفر بالسيارة بالمقاس ثمانية بوصة.

السيارة تمتاز بالكثير من التعديلات على التصميم من الخارج، مع توفر الشبكة العريضة بمظهرها الأنيق مع تواجد الشبك من الأمام بلون أسود.

العجلات من النوع المعدني والتي يصل الحجم الخاص بها لحوالي تسعة عشر إنش.

يتوفر بالداخل وبالمقصورة الخاصة بالسيارة المكيف الداخلي والذي يحسن من الأجواء ويزيد من عوامل الراحة داخل السيارة.

السيارة يتوفر بها المنفذ يو إس بي مع منفذ إي يو إكس.

السيارة من بين أهم مميزاتها أيضا الفخامة ومستوى الخامات عالي الجودة مع توفر مقاعد مريحة من خام القماش الأفضل كما يمكن ضبط مستوى المقاعد على الارتفاع المطلوب.

أسعار السيارة هيونداي سوناتا موديل 2022

سعر السيارة هيونداي سوناتا 2022 يختلف ما بين فئة إلى أخرى للسيارة، السعر يبدأ من أربعة وعشرين ألف دولار أمريكي إلى نحو أربعة وثلاثين ألف دولار أمريكي بالسوق العالمية ، وومن الجدير بالذكر أن للسيارة توجد في معارض المملكة لجميع المدن