نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنبلة الموسم.. سيارة بايك bj40 2022 الجديدة كلياً في سوق السيارات بمواصفات وأسعار مذهلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات سيارة بايك bj40 2022 تعد من بين أهم نوعيات المركبات المشهورة والتي من الممكن أن يتم اقتناءها للسير بشكل أفضل وأكثر راحة على أصعب الطرق حيث تعد السيارة متمتعة بالكثير من التجهيزات التي تؤهلها لكي تكون هي الأفضل للقيادة الآمنة وتعتبر تلك المركبة من بين أهم أنواع المركبات التي تتوفر بالسوق المحلي والسوق العالمي، ومن خلال هذا نوضح أهم المواصفات الخاصة بالسيارة من نوع موديل بايك الشهير حيث أنها تمتلك المزيد من المواصفات والتجهيزات الأقوى وبالأخص لإصدارها الأخير وفيما يأتي أهم الواصفات وتكلفة الشراء للسيارة.

مواصفات سيارة بايك bj40 2022

المواصفات والأسعار الخاصة بالسيارة بايك bj40 2022 من أكثر ما يبحث عنه مختلف العملاء والراغبين في الشراء لمركبة قوية تمتلك تجهيزات ومواصفات عديدة، ومن أهم مواصفات السيارة ما يلي في النقاط القادمة عن مواصفات سيارة بايك bj40 2022 من أهمها ما يلي الذكر له في النقاط القادمة:

السيارة من النوع الرياضي ومتعدد الاستخدامات.

التصميم الخارجي العضلي المميز.

المحرك من النوع الرباعي الاسطوانات وبالسعة التي تصل لنحو واحد ونصف لترا.

القوة الخاص بموتور السيارة يصل للقيمة مائة وستة عشر حصان.

العزم لدوران الموتور مائة ثمانية وأربعين نيوتن لكل متر.

الناقل الحركي المخصص للسيارة نوعه أوتوماتيك وتصل تدرجات السرعة لنحو خمس درجات.

السيارة معتمدة على المنظومة الخاصة بالجر الأمامي.

البعد الخاص بطول السيارة أربعة ونصف متر.

تجهيزات الأمان في السيارة بايك bj40 2022

سيارة بايك bj40 2022 تحتوي على الكثير من المواصفات والتجهيزات التي تعطي الركاب شعورا بمزيد من الراحة والأمان ومن أهم تلك التجهيزات:

عدد وسادتين هوائيتين لضمان الحماية من الصدمات والرضوض.

حزام الأمان لمقاعد الأطفال.

الفرامل التي تمنع الانغلاق للسير بأمان على الطرق الصعبة.

حساسات مخصصة للركن الخلفي.

النظام الخاص بالتحذير الصوتي.

أسعار سيارة بايك bj40 2022

السيارة من الفئة الأولى تتوفر بالسعر مائتي ستة وخمسين ألف جنيه مصري، بينما المركبة من الفئة الثانية مائتي اثنين وسبعين ألف جنيه مصري وتوجد بالكثير من المعارض الموجودة في البلاد