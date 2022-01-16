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عمر شويل - جدة عرض ميتسوبيشي أتراج 2022 سعر التقسيط مفاجأة بل الأرخص في السعودية. تلك السيارة الاقتصادية ذات المحرك الثلاثي الأسطوانات بسعة 1.2 لتر، ويولد 76 حصان، ويصل عزم الدوران إلى 100 نيوتن/ متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي. حيث يقدم الوكيل المتخصص لماركة ميتسوبيشي العيسائي للسيارات عرضًا لا يقاوم. ومناسب للعديد من الموظفين سواء كانوا وافدين أو مقيمين وسنتطرق إلى التفاصيل الآن.

عرض ميتسوبيشي أتراج 2022 سعر التقسيط مفاجأة بل الأرخص في السعودية «اقتصادية كليًا»

مازالنا نتحدث عن العرض الخاص بسيارة اتراج موديل 2022 قسط ابتداء من 597 ريال سعودي. والتي يصل سعر الستاندرد لـ 42000 ريال سعودي شامل الضريبة، واللوحات.

ما هي مميزات التقسيط لـ سيارات ميتسوبيشي ميتسوبيشي أتراج 2022 استاندرد مع العيسيائي للسيارات والأهلي اس ان بي؟

أولًا هامش ربح 0.99 في المائة.

ثانيًا لا توجد دفعة أولى.

ثالثًا لا توجد رسوم إدارية.

أما رابعًا خدمة المساعدة على الطريق لمدة 3 سنوات مجانًا.

ما هي الشروط والأحكام ميتسوبيشي أتراج 2022 ؟

تمويل لمدة 5 سنوات أي 60 شهر مقدم من البنك الأهلي السعودي تأجير مع الوعد بالتمليك. ينطبق هذا العرض على موديلات محددة قد تختلف بعض المواصفات عن السيارة الموضحة بالصورة. تفضل بزيارة الفروع الخاصة بالعيسائي للسيارات أو الموقع الإلكتروني لمعرفة المزيد عن السيارة المناسبة لك.

ما هي طريقة التواصل مع الوكيل العسيائي للحجز والاستعمال لـ سيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2022 استاندرد ؟

يمكنك التواصل على رقم 8002440060 أو يمكنك التواصل مباشرة مع أي فرع من الفروع المنتشرة في المملكة العربية السعودية.

سعر ميتسوبيشي أتراج 2022 استاندرد في السعودية ؟

بالنسبة لـ سعر ميتسوبيشي أتراج 2022 استاندرد في المملكة العربية السعودية فيصل سعر الستاندرد لـ 42000 ريال سعودي شامل الضريبة، واللوحات.

أبعاد ميتسوبيشي أتراج 2022 استاندرد في السعودية ؟

أبعاد مدمجة حقيقية جديدة هل تبحث عن حافز جديد في حياتك؟ ذكي، موثوق، يمكن االعتماد عليه، يوفر لك متعة مضاعفة، ودائما يواكب نمط حياتك العصري؟ إذ، هذه السيارة المدمجة مصممة خصيصا لك، فهي تجمع بين اإلطاللة والمظهر الديناميكي المتقدم، مزايا السالمة الموثوقة، والتكنولوجيا الذكية، إضافة إلى كفاءة ممتازة في توفير الوقود وجودة أصيلة. معها سترتقي بحدود عالمك إلى آفاق جديدة.

ألوان ميتسوبيشي المتوفرة اتراج موديل 2022 في السعودية – اتراج 2022 فل كامل

بالنسبة لـ ألوان ميتسوبيشي 2022 أتراج الخارجية في السعودية فهي متوافرة كالتالي:

1- أحمر قناني لؤلؤي ( P57).

2- أحمر معدني ( P19).

3- أبيض ماسي جديد ( W85).

4- فضي فاتح معدني ( A66).

5-رمادي تيتانيوم معدني ( U17).

6- أزرق متوسط ميكا ( T69).

7- أبيض ناصع ( W19).

8- أسود ميكا ( X08).

أبعاد ميتسوبيشي أتراج 2022 في السعودية استاندرد من الكاتالوج الأصلي العيسائي

بمسؤولية حواسك حفزّ توقف وانطالق أتوماتيكي .

نظام التوقف واالنطالق األتوماتيكي ]G&AS ]يقلل من استهالك الوقود.

وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خالل إيقاف تشغيل المحرك أتوماتيكيا.

عندما تكون السيارة ثابتة في مكانها، كما هو الحال لدى االنتظار عند إشاراتالمرور. يتم إعادة تشغيل المحرك على الفور عند رفع قدمك عن دواسة الفرامل.

الحيوية وكفاءة جيدة في توفير الوقود تغمرك بمشاعر الرضا والسعادة في كل رحلة قيادة. سواء كنت متوجها اختبر أداء مفعما إلى العمل، تتسوق احتياجاتك داخل المدينة أو تقود السيارة خارجها، ستحظى بتحكم رياضي مستقر بشكل استثنائي، وتسارع فائق االستجابة ألوامرك، وكذلك القدرة على القيام بمناورة سريعة رشيقة الحركة، بما يجعل ركن السيارة واالنعطاف الحاد أمرا في غاية السهولة.

أبعاد ميتسوبيشي أتراج 2022 في السعودية استاندرد من الكاتالوج الأصلي العيسائي

عرض تقسيط سيارة موديل 2022 ميتسوبيشي 6 فئات ولا في الأحلام من العيسائي للسيارات

محرك ميتسوبيشي اتراج 2022 في السعودية استاندرد

يوفر محرك MIVEC *عالي الاستجابة سعة 2.1 لتر المكون من 3 اسطوانات عدد 6 آلاف دورة في الدقيقة. قوة قصوى وافرة تبلغ 57 كيلو واط / 78 حصانا. وعزم أقصى عملي يبلغ 100 نيوتن/ متر )2.10 كجم- م( عند 4000 دورة في الدقيقة). نظام التوقف والانطلاق أيضًا أوتوماتيكي ما يساعد على تقليل استهلاك الوقود.

ويقلل أيضًا ذلك انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال إيقاف تشغيل المحرك أتوماتيكيا، عندما تكون السيارة ثابتة في مكانها، كما هو الحال لدى الانتظار عند إشارات المرور. يتم إعادة تشغيل المحرك على الفور عند رفع قدمك عن دواسة الفرامل.