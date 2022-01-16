أسطورة السيارات.. سيارة جيب رانجلر 2022 بمواصفاتها وأسعارها الجبارة في السعودية

نتحدث من خلال هذا المقال عن المواصفات والأسعار لواحدة من بين أهم وأقوى الموديلات لسيارات الجيب الشهيرة والتي تعتبر من بين أقوى أنواع الشاحنات التي تتسم بتوفر عدد من التجهيزات الأساسية والتي لا تتوفر إلا في مثل تلك الشاحنات الأكثر تميز مع طراز وتصميم قوي لتلك السيارة من نوع جيب رانجلر 2022، حيث تحمل السيارة العديد من الخصائص المميزة، ومن الممكن أن يتم السير بها على أصعب الطرق الوعرة، وفيما يأتي توضيح كامل لأهم تجهيزات ومواصفات السيارة مع بيان عن أهم المعلومات التي تخص الأسعار لتلك النوعية من المركبات القوية ذات الشهرة العالمية.

مواصفات سيارة جيب رانجلر

مواصفات سيارة جيب رانجلر تعتبر أكثر الأمور التي يهتم بالدراية الكاملة به المهتمين بمتابعة السوق العالمي والمحلي للسيارات إذ تعتبر السيارة من نوع جيب رانجلر من أقوى أنواع الشاحنات التي لها الكثير من الخصائص التي تنفرد بها سيارة جيب رانجلر موديل عام ألفين اثنين وعشرين، ومن أهم مواصفاتها ما يلي عن مواصفات وأسعار سيارة جيب رانجلر عن المواصفات والأسعار للسيارة جيب رانجلر

تصميم قوي بتجهيزات فريدة بالنسبة لميكانيك السيرة ومقصورته الداخلية وكذلك تصميمها من الخارج.

السعة للمحرك أتت بالقيمة ثلاثة وستة من عشرة لتر.

السيارة بقوة موتور تعدل حوالي مائتين ثمانية وخمسين حصان.

العزم لدوران الموتور يصل للقيمة مائتين وستين نيوتن لكل متر.

الناقل للحركة من النوع اليدوي ومقسم لعدد ستة حركات متدرجة.

السيارة زمن تسارعها تصل له السيارة خلال ست ثواني.

الكثير من المميزات والإضافات لمزيد من الرفاهية ومنها وصلت اليو إس بي ووصلة الإي يو إكس.

تتوفر بها خمسة وسبعين وسبلة من وسائل الأمن بالسيارة ومن أهمها الفرامل التي تمنع الانغلاق.

السيارة تعمل بنظام دفع رباعي.

أسعار سيارة جيب رانجلر 2022

أسعار سيارة جيب رانجلر 2022 تبدأ من القيمة المالية مليون وثمانمئة ألف جنيه مصري، وهذا السعر متوف بمختلف المعارض على المستوى المحلي وعلى حسب الملحقات ومختلف التجهيزات من فئة لأخرى يختلف السعر.