نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيا سبورتاج الرائدة.. سعر ومواصفات السيارة كيا سبورتاج في مصر أسعارها مميزة ورائعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يسأل الكثير عن سيارة كيا سبورتاج من ناحية، مواصفات السيارة، وسعر الخاص بها ،والفئات الخاصة بسيارة من الفئة الأولى وحتى الخامسة وسعر كل فئة ومواصفاتها،ويشغل هذا الموضوع الكثير من مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصا بعد زيادة سعرها، سوف نتحدث عنه بالتفصيل فى هذا المقال، ونتابع معكم التفاصيل الكاملة حول السيارة الرائعة المعروفة في العالم السيارة كيا سبورتاج.

سيارة كيا سبورتاج

بعد ما تم الإعلان عن السيارة كيا سبورتاج حدثت ضجة كبيرة بسبب سعرها ،وبرغم من سعر السيارة الضخم إلا أن السيارة تحتوي على الكثير من المزايا التي تجعل الكثير يقبل عليها،ولا زالت تحظى بجماهيرية كبيرة في الأسواق المصرية، وبرغم من رفع سعرها مرة أخرى، ولقد كشفت الشركة المنتجة كيا استدعاء موديلات كيا سبورتاج من ٢٠١٦ إلى ٢٠٢١،لكى يتم الكشف على وحدة التحكم ومعرفة الفرق الكبير بينها وبين أي طراز آخر.

سعر سيارة كيا سبورتاج

الشركة المنتجة العالمية للتوكيلات والتجارة التى تحتوى على علامة تجارية كيا قد أعلنت عن سعر سيارة كيا سبورتاج، الموديل الجديد منها والفئة الأولى،وصل سعرها إلى ٣٩٩.٩ ألف جنيه، ووصل سعر الفئة الثانية من سيارة كيا سبورتاج حوالي ٤٠٤.٩ ألف جنيه، ووصل سعر الفئة الثالثة من سيارة كيا سبورتاج ٤٤٤.٩ ألف جنيه، والفئة الرابعة وصلت إلى سعر ٤٥٤.٩ ألف جنيه، ووصلت الفئة الخامسة من سيارة كيا سبورتاج ٥٢٩.٩ ألف جنيه.

مواصفات سيارة كيا سبورتاج

من المواصفات والمميزات التى تتميز بها سيارة كيا سبورتاج، أنها تمتلك الوسائد الهوائية، توزيع اليكتروني للفرامل وأن الفرامل الخاصة بها مانعة للانغلاق، وتحتوي على مصابيح ضباب أمامية، والزجاج الخاص بها فاميه، ولها جنوط ١٧ بوصة، والمرايا الجانبية للسيارة كهربائية، وتحتوي على تكييف ومساند أمامية مساند خلفية لليد،ويوجد بها نظام ترفيهي يتكون من بلوتوث،مكبر صوتى ،وراديو، وتحتوي على خاصية تحكم في عجلة القيادة الخاصة بالسيارة،السيارة كيا سبورتاج مزودة بالكثير من التجهيزات التى تميزها عن الفئة السابقة، مثل أنها تحتوي على مثبت سرعة، وحساسات فى ركن الخلفية، ومصابيح إضاءة، شاشة ٨ بوصة، وكاميرا في الخلف والكثير من المواصفات الجديدة.