الافعي اليابانية تغزو الاسواق… انطلاق أقوي سيارة ياباني 2022 أنيقة واقتصادية بمواصفات خرافية واداء عالي

الافعي اليابانية تغزو الاسواق… انطلاق أقوي سيارة ياباني 2022 قامت شركة هوندا اليابانية بالكشف عن سيارتها الجديدة سيارة هوندا HR-V الجديدة التي غزت الأسواق العالمية والمحلية، وصممت السيارة بمقصورة داخلية مميزة ومقاعدها ومفارشها مصنوعة من القماش الفاخر والجلد الناعم عالي الجودة، ومن المعروف عن هوندا أنها تقدم تحف فنية وليس مجرد سيارات، وتتمتع السيارة بعدة إمكانيات تفوقت من خلال هذه الإمكانيات ووسائل التكنولوجيا والترفيه على العديد من السيارات الحديثة من نفس فئتها السعرية.

أهم مواصفات سيارة هوندا HR-V

سعة محرك السيارة تبلغ 1800 سي سي وعزم دورانه أقصاه يبلغ 172 نيوتن لكل متر.

قوة موتور السيارة 141 حصان والتسارع يبدأ من صفر السكون حتى مئة كيلو متر في مدة زمنية قدرها 8.6 ثانية.

خاصية الفرامل المانعة للانغلاق ABS ومراقبة ضغط الهواء على إطارات السيارة.

الوسائد الهوائية متوفرة في كل صفوف السيارة لحماية الركاب.

كاميرا محيطية درجتها تبلغ 360 درجة مئوية تكشف كل محيط السيارة الخارجي.

منافذ USB ونقطة اتصال بالواي فاي.

مميزات هوندا HR-V

بالنسبة إلى مميزات السيارة فلعل أبرزها ما يلي:-

حجم صندوق الشحن الخاص بها كبير إلى حد ما.

اقتصادية إلى درجة كبيرة في استهلاك البنزين.

مستوى الرؤية الخارجية مناسب ومريح.

يتوفر من السيارة طراز هجين.

سعرها مناسب للكثير من الفئات المجتمعية.

تصميم السيارة الخارجي جذاب ومميز.

عيوب هوندا HR-V

بالرغم من إمكانياتها الخارقة إلا أنه تم الكشف عن عدة عيوب خاصة بالسيارة ومن بين هذه العيوب ما يلي:-

وسائل الأمان والحماية داخل السيارة ليست جيدة بالجودة المطلوبة.

محرك السيارة أدائه أقل من السيارات المنافسة لها من نفس فئتها.

المقصورة الداخلية يبدو عليها ضعف جودة المواد المصنعة منها ولكنها جيدة.

تسارع السيارة بطئ نسبيًا.

أسعار هوندا HR-V

تختلف أسعار السيارة الجديدة من هوندا في سوق السيارات السعودي بحسب فئة السيارة وتتمثل الأسعار فيما يلي:-