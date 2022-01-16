أقوى عروض تقسيط من عبد اللطيف جميل على سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 تصل لـ خمس سنوات بدون دفع مقدم

أقوى عروض تقسيط من عبد اللطيف جميل على سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 تنتشر أنواع كثيرة من السيارات في الأسواق السعودية، والتي تختلف من حيث التصميم الخارجي والتجهيزات والتقنيات بداخلها، وكلما كانت الموديلات جديدة كلما زاد سعرها بالسوق، حيث يُقبل البعض على البحث عن أفضل عروض خاصة بالتقسيط داخل المملكة العربية السعودية، ومن السيارات المطروحة حديثًا وذات الرواج الكبير داخل السعودية سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 المميزة، وتأتي السيارة بعددًا من المواصفات القياسية والمميزات البارزة التي سنتعرف عليها فيما يلي.

مواصفات سيارة تويوتا لاند كروزر 2022

تأتي السيارة بمحرك 3.5 لتر بـ ست اسطوانات، كما يقدر على إنتاج قوة تصل إلى 409 حصان، بالإضافة إلى أنها تبلغ من عزم الدوران 650 نيوتن/ متر.

هذا بجانب أنه متصل بناقل حركة أتوماتيكي يعمل بنظام الدفع الكلي.

أما من حيث الجنوط، فتأتي السيارة بعجلات رياضية مقاس 22 بوصة.

مميزات سيارة تويوتا لاند كروزر 2022

قامت شركة تويوتا بتزويد سيارة لاند كروزر موديل 2022 بعدد من المزايا الجذابة والقوية، وتكون كالتالي:

حيث تدعم نظام ترفيهي حديث كامل يشمل أندرويد أوتو بكفاءة عالية، وآبل كار بلاي.

كما تأتي السيارة مزودة بتكييف قوي يعمل على راحة الركاب داخل المقصورة وتغيير الأجواء تمامًا خلال الأيام الحارة.

كذلك فإنها تأتي بشاشة 12 بوصة متعددة الاستخدامات تاتش.

بالإضافة إلى أنظمة الحماية والأمن التي تتضمن عددًا من الوسائد الهوائية، وأحزمة الأمان وأيضًا ستائر جانبية.

عيوب سيارة تويوتا لاند كروزر 2022

أما من حيث عيوب السيارة، فهناك القليل مقارنًة بعيوب الموديلات المطروحة مؤخرًا، وتكون تلك العيوب كالآتي:

فتكون المساحة في الصف الثاني والثالث ضيقة بعض الشيء.

كما يعد نسبة استهلاك الوقود بها عالي مقارنةً بمنافسيها في الأسواق.

اسعار تقسيط تويوتا لاند كروزر 2022 من عبد اللطيف جميل بالمملكة

تقوم شركة عبد اللطيف جميل بتقديم إمكانية تقسيط قيمة سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 وبأفضل العروض الموجودة داخل المملكة.

حيث يتم التقسيط على فترة 5 أعوام أي 60 شهرًا، بدون دفعة مقدمة، ولكن يتم دفع الدفعة الأولى من القسط وبعدها يتم تحديد قيمة الأقساط.

ويبلغ سعر سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 في الأسواق 84.240 ألف ريال سعودي.