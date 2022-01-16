لادا نيفا Lada niva تعود بالفخامة والقوة بموديل 2022 الجديد تمامًا بمواصفات قياسية ومزايا جذابة

لادا نيفا Lada niva تعود بالفخامة والقوة بموديل 2022 الجديد أصدرت لادا سيارة جديدة لها بتجهيزات وإمكانيات مختلفة ومميزة، حيث أنه تم إضافة العديد من الأنظمة والتقنيات المتطورة الحديثة في عالم السيارات بتلك السيارة، وتأتي تحت اسم لادا نيفا 2022، وتتمتع السيارة بمستوى عاليٍ من القيادة الآمنة لما تحتوي عليه من أنظمة أمان وحماية، وكل هذا وأكثر سنتعرف عليه بالتفصيل من خلال المقال المُفصل التالي، وتشمل التفاصيل التالية مواصفات واسعار لادا نيفا 2022، فتابعوا معنا ما يلي.

لادا نيفا Lada niva تعود بالفخامة والقوة بموديل 2022 الجديد

تمتلك سيارة لادا نيفا الموديل الأحدث لعام 2022 الكثير من المميزات والمواصفات القياسية، لهذا ينتظر تداولها في الأسواق العربية الكثير من العملاء، وقد قامت الشركة بإضافة تصميم قوي وفريد للسيارة، مع تزويدها بعددٍ من التحديثات التي ساعدت كثيرًا في مستوى أداء السيارة، وفيما يلي مواصفات لادا نيفا 2022.

تم إعادة تصميم الشبكة بسيارة لادا نيفا مع تزويدها بالعديد من المميزات، كما أن مصدات السيارة كذلك صنعت بالكامل من البلاستك الخام.

هذا بالإضافة إلى أن البطانات الخاصة بالجنوط قوية، وتتمتع أيضًا السيارة بـ مقصورتها الداخلية بالمساحة الواسعة التي تم تحديثها في هذا الموديل الجديد.

إضافةً إلى أن السيارة تحتوي على نظام ترفيهي مميز عالي الجودة.

كما تأتي بأنظمة أمان وحماية قوية متطورة، ومنها: نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل، ونظام مانع الانغلاق للفرامل.

علاوةً على تزويدها بعددٍ من الوسائد الهوائية لحماية السائق والركاب من أي تصادم، مع نظام تكييف عالي الجودة.

كما أن السيارة تأتي بمحرك قوي سعة 1700 سي سي، ينتج قوة حصانية تصل إلى 83 حصان.

ويكون متصل بناقل حركة مانيوال مكون من خمس سرعات مختلفة.

حيث تقوم بتحسين مستوى لادا نيفا 2022 من حيث قدرتها على كتم الأصوات وعدم السماح لها بالوصول خارج السيارة.

هذا بجانب جنوط السيارة التي تأتي رياضية بقياس 15 بوصة.

سعر سيارة لادا نيفا 2022 في السعودية