قنبلة الموسم اليابانية... سيارة هوندا HR-V Honda 2022 الجديدة أجمل سيارة كروس اوفر بتصميم جذاب ومميز

قنبلة الموسم اليابانية… سيارة هوندا HR-V Honda 2022 الجديدة قد أعلنت الشركة اليابانية المشهورة هوندا عن اصدار موديل جديد يتميز بالأناقة والاستهلاك الاقتصادي، حيث أنها قامت بإضافة بعض اللمسات عليه، وذلك من حيث التقنيات المتطورة تكنولوجيًا ووسائل الحماية والأمان، وهذا الموديل المتميز يأتي تحت اسم هوندا HV-R، وكما تعودنا من شركة هوندا فهي تسعى لتقديم الأفضل والأحدث بسيارتها، ولأن معلوماتنا عن السيارة لم تنتهي فقد تركنا لكم زوارنا الكرام التفاصيل بصورة أوضح في المقال التالي.

قنبلة الموسم اليابانية… سيارة هوندا HR-V Honda 2022 الجديدة

تأتي سيارة هوندا اتش ار في المطروحة مؤخرًا بعدد من المواصفات البارزة والرائعة، والتي يمكن تلخيصها في عدد من النقاط، وتكون مواصفاتها كالتالي:

وتتوفر السيارة بعدد 3 محركات مختلفة بعض الشيء، حيث تأتي جميعها بناقل حركة من نوع CVT الأتوماتيكي دائم التغير فيقوم بنقل قوة المحرك لجميع إطارات السيارة.

هذا ويكون المحرك الأول بسيارة هوندا اتش ار في رباعي الإسطوانات،

ومتوفر بسعة تصل لـ 1.8 لتر ويكون قادر على إنتاج قوة 140 حصان، أما من حيث عزم دورانه فيصل إلى 127 نيوتن/ متر.

ومن حيث المحرك الثاني للسيارة فهو هيجن يخلط بين عمل المحرك رباعي الاسطوانات والكهربائي، ويتوفر بسعة 1.5 لتر.

أما المحرك الأخير المتوفر ضمن خيارات محركات هوندا HR-V الجديدة، فيكون هجين كذلك سعة 2 لتر رباعي الاسطوانات، ويكون قادر على إنتاج قوة تصل إلى 158 حصان بمساعدة المحرك الكهربائي.

مميزات سيارة هوندا HR-V الجديدة

وتأتي السيارة الجديدة كليًا من هوندا فئة HR-V بمميزات استثنائية، والتي سنقوم بتوضيحها لكم فيما يلي:

فمن مميزاتها أنها تأتي بعدد من المصابيح الأمامية النهارية من نوع ليد.

بالإضافة إلى شباك أمامي كبير الحجم من شرائح أفقية قد تم تلوينها بنفس اللون التي تكون عليها السيارة مع شعارها.

هذا بجانب النظام الترفيهي المميز الكامل المزود بداخلها، والذي يتبعه شاشة معلوماتية سريعة في تلقي الأوامر.

إضافةً إلى احتواء السيارة على فتحة سقف بانورامية، وتأتي بصفين من الكراسي والتي يمكن أن تكفي لـ 5 أشخاص.

كما تأتي هوندا اتش ار في بـ نظام حماية بأعلى جودة لحماية السائق والركاب.

عيوب سيارة هوندا HR-V الجديدة

أما عن عيوب السيارة، فهي لا تأتي بالكثير كما الحال بالإصدارات الجديدة لبعض الشركات المنافسة، وتكون عيوبها كالآتي:

فيكون معدل تسارع السيارة ضعيف بعض الشيء.

كما أن المحرك الرئيسي للسيارة أقل مقارنةً بالموديلات الأخرى من سيارات الشركات المنافسة لها.

بينما علاوةً على أن خامات المقصورة الداخلية لا تبدو رائعة.

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