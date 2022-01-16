مواصفات وأسعار سيارة تويوتا لاند كروزر برادو 2022 في السعودية

استطاعت سيارة تويوتا لاند كروزر أن تحظى على شهرة كبيرة في العالم بالتحديد في السعودية فحصلت على مكانة كبيرة بين كافة السيارات متعددة الاستخدامات فوصلت نسبة المبيعات لتلك السيارة إلى أكثر من عشرة مليون سيارة في 170 دولة فمن خلال هذا المقال سيتم التعرف على كل ما يخص سيارة تويوتا لاند كروزر.

مواصفات محرك سيارة لاند كروزر

تتوفر سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 مع محرك مكون من ثمانية أسطوانات مع سعة 3.5 لتر مع قوة 409 حصان مع عزم دوران قد يصل إلى 649 نيوتن لكل متر.

ومن أهم مميزات السيارة أيضًا أنها مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من عشرة سرعات.

تحتوي على هيكل مميز يتسم بالمتانة والقوة مع وزن قليل، فانخفض وزن سيارة بمعدل 200 كيلو جرام بالمقارنة مع السيارات السابقة فوزنها الحالي هو 2.619 كيلو جرام.

كما أن مركز الثقل قد انخفض وأصبح أقل عرضة للانقلاب أثناء القيادة.

فتم العمل على تحسين إمكانية توزين الوزن مع إدخال نظام جديد للتعليق يدعى نظام التعليق الديناميكي الحركي الإلكتروني وذلك تكون القيادة سهلة وسلسلة في الطرق الصعبة والوعرة.

فيقدر طول السيارة ب 4950 ملم وعرضها 1968 ملم وطول قاعدة العجلات هو 2849 ملم.

سمات السيارة الخارجية

تم إدخال الكثير من الملامح الجديدة إلى السيارة فتتسم السيارة بواجهة هجومية جديدة وعصرية فتتسم بالخطوط العريض وأقواس العجلات البارزة التي تعمل على توفير مظهر قوي للسيارة مع الشبك الأمامي المميز، فأصبحت السيارة في الطراز الجديد أقل عرضة للتلف أثناء القيادة في الطرق الوعرة الخارجية.

مميزات السيارة في المقصورة الداخلية