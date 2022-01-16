انطلاق جوهرة مرسيدس.. سيارة مرسيدس Mercedes EQS 2022 التي أشعلت المنافسة مع تسلا بمواصفاتها الخرافية

تفاجئنا دائمًا شركة مرسيدس بنز بموديلاتها الفخمة والمميزة، ومؤخرًا قامت الشركة بالإعلان عن طرح أحدث موديل من السيارات الكهربائية من مرسيدس، ويكون اسم الموديل الجديد مرسيدس EQs 2022، ومن بين ما أنتجته مرسيدس من موديلات قامت بوضع الفئة S كمعيار للموديل من حيث شموله لتقنيات الراحة والتطور التكنولوجي، وقد كان ذلك ما شعر به محبي السيارات بالفعل فإن مزاياها ومواصفاتها خيالية، وقد قمنا بتجميع المعلومات المتوفرة عن السيارة في المقال التالي.

تنافست مواصفات مرسيدس EQs 2022 مع تسلا

تعد سيارة مرسيدس بنز موديل EQs 2022 السيدان مصممة بأعلى أشكال الروعة،

وهي أحد أكثر المركبات الديناميكية الهوائية المتاحة في وقتنا الحالي بالعالم.

فعند الاقتراب من السيارة سنلاحظ جودة التصميم الخارجي الرائعة مع شريطٍ من الإضاءة الليد متواجد بطول الشبكة الأمامية كلها، مما يضفي شعورًا بالجمال المتواجد بداخلها.

كذلك فإن أبوابها تعمل بصورة أتوماتيكية عند الغلق والفتح.

مواصفات سيارة مرسيدس

تمتلك مرسيدس بنز EQs 2022 مواصفات قياسية مميزة في عالم السيارات، وتكون مواصفاتها كالتالي:

تتوفر السيارة بمظهر أنيق وفاخر داخل مقصورتها، مع شاشة عرض حصرية لموديل مرسيدس EQs من نوع MBOX.

كما تتمتع السيارة بلوحة عدادات زجاجية منحنية 56 بوصة، دامجة لثلاث شاشات بصورةٍ متناغمة.

هذا بالإضافة إلى احتوائها على التطبيقات الأساسية المهمة والتي تتمثل في: الشحن، ومنافذ USB وكذلك نظام الملاحة الجغرافي، والاتصال.

مميزات السيارة مرسيدس

كما تحتوي السيارة على عددًا من المميزات الرائعة، والتي سنعرفها من خلال النقاط التالية: