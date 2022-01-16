الفخامة والمتانة.. جاكوار إكس جاي 2022 سيارة الطرق الواعرة بمواصفات رهيبة واداء مميز

الفخامة والمتانة.. جاكوار إكس جاي 2022 سيارة الطرق الواعرة تعد سيارة جاكوار إكس جاي 2022 من أفضل السيارات المقدمة لهذا العام كما أنه من المعروف أن شركة جاكوار واحدة من أشهر الشركات العالمية في صناعة السيارات وتمد عالم السيارات بسيارات ذات إمكانيات عالية ومتطورة تساعد في راحة الركاب والسائق بشكل خاص، وتتميز السيارة بعدة مواصفات ومميزات خارقة تتفوق من خلال إمكانياتها هذه على سيارات من نفس فئتها السعرية والتي ظهرت معها في نفس الوقت والجيل وكل هذا سنوضحه في السطور التالية من مقالنا اليوم.

أهم وأبرز مميزات وإمكانيات سيارة جاكوار إكس جاي 2022

التصميم الخارجي للسيارة جذابة إلى درجة كبيرة وخاصة بالنسبة للمنافسين.

المقصورة الداخلية مصنوعة من خامات عالية الجودة وخاصة المقاعد.

ثبات السيارة ممتاز عند السير على الطرق الوعرة والأراضي السريعة.

السيارة سعرها جيد جدًا ومناسب وتفوقت به على منافسيها.

عزل السيارة جيد عند السرعات العالية.

حجم الصندوق الخفي للسيارة يبلغ 410 لتر ومساحة تخزينها جيدة.

عزل السيارة للضوضاء الخارجية جيد جدًا والتكييف لا يؤثر على آداء المحرك.

المساحة الداخلية مناسبة ومريحة لجميع الركاب.

السيارة مزودة بنوعين من المحركات بنفس السعة اللترية 3 لتر (3000 سي سي) وتتمثل مميزات كل محرك فيما يلي:-

المحرك الأول

قوة الموتور تبلغ 197 حصان وعزم دوران السيارة يبلغ 279 نيوتن لكل متر.

يقترن بفتيس أوتوماتيكي مكون من ثمان نقلات.

تسارع السيارة يبدأ من الصفر حتى 100 كيلو متر مسافة وذلك في فترة زمنية قدرها 7.7 ثانية.

أقصى سرعة تبلغها السيارة هي 237 كيلو متر في الساعة الواحدة.

2. المحرك الثاني

أقصى عزم دوران للسيارة يبلغ 339 نيوتن لكل متر وأقصى سرعة تبلغها هي 249 كيلو متر في الساعة الواحدة.

تسارع السيارة من صفر حتى مئة كيلو متر في زمن 6.8 ثانية وقوة السيارة تبلغ 237 حصان.

عيوب سيارة جاكوار إكس جاي موديل 2022