وصل الصاروخ.. تويوتا فورتشنر اقوى سيارة فى السعودية سريعة جدا بمواصفات واسعار جبارة

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عمر شويل - جدة وصل الصاروخ.. تويوتا فورتشنر اقوى سيارة فى السعودية ، تويوتا فورتشنر 2022 ، تعد من أهم السيارات التي انتشرت في وقتنا الحالي واصبحت لديها الكثير والعديد من الاشخاص التي تقوم بشرائها، كما أن هذه السيارة تم طرحها في السوق المحلي والأجنبي في هذا العام 2022م كما قام الكثير يتساءلون عن اسعارها على المواصفات الهائلة، التي تكون عليها حتى يتم شرائها بأفضل الأسعار وذلك لمميزاتها الهائلة، و التي أكدت عليها الشركة بطراز مميز، والتي تتواجد عليها كما أن في العام الماضي تم التحدث عنها ولكن طرحت في هذا العام امكانيات وخصائص تميزه على الاطلاق واليوم من خلال هذا المقال سوف نتحدث عن جميع التفاصيل التي تتواجد على هذه السيارة وامكانياتها الهائلة.

وصل الصاروخ.. تويوتا فورتشنر اقوى سيارة فى السعودية

سياره حديثة التي انتشرت تحدث عنها خلال هذه الايام واصبحت محور تساؤل الجميع بما لديها من مميزات هائلة، وإمكانيات طفيفة لا تتواجد في أي نوع من السيارات الاخرى

اسعار تويوتا فورتشنر 2022

هذه السيارة تتوفر أيضا وبشكل كبير بأسعارها المختلفة و المتفاوتة لدى الجميع وذلك اسعار سيارة تويوتا فورتشنر تكون كما يلي .

الفئه الاولى:- السيارة قد تكون ب 775 ألف جنيه مصري، واذا تحدثنا عنها الفئة الثانية لهذه السيارة قد تكون بسعر 925 جنيه مصري

مواصفات طراز تويوتا فورتشنر 2022

الشركه التي قامت بتوزيع هذه السياره من افضل وارقى الشركات بشكل عام والتي دائما تحرص على تقديم الخدمة بأعلى دقه جودة لهذا السبب قامت بتوفير مؤخرا المواصفات التي تكون عليها هذه السيارة مع الطراز الحديث لعام 2022 لذلك مواصفات السيارة فتكون كالتالي:

الفئة الأولى من هذه السيارة تعمل بمحركات اسطوانية رباعية التي تكون عليها قد تصل الى 2.7 لتر، 2694 سي سي،

وبشكل كبير تساعد على التحكم في السرعة والدوران من ما يبلغ ايضا العضو الذي يكون عليه 163 الحصان

كما أنه يبلغ محرك الدوران 245 نيوتن/ متر،

سيارة في الفئة الأولى تعمل بشكل أوتوماتيكي تصل سرعتها الى ست ساعات.

مكونه من محركات الدفع الخلفى والامامى بشكل مميز.

الفئة الثانية

سيارة بمحركات سداسية لديها الكثير والعديد من المميزات المختلفة

كما أنه يعمل بسعة 4 لتر ،بالإضافة إلى أنها تساعد أيضا على توفير 3867 سي سي وهي تنطق الكثير والعديد من الخدمات الدوران المختلفة؟ والتي وصلت حتى الآن إلى 234 هي قادرة أيضا على اتصال أي مكان بشكل سريع تتوفر هذه السيارة بالأمان فهي من ضمن الاجهزة الانزلاقي الحديثة