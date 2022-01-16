سيارات تويوتا يارس اقل من 10 آلاف ريال في 2022.. رخيصة وبأقل الأسعار

سيارات تويوتا هي الأكثر انتشار في المملكة العربية السعودية، ويرجع ذلك لكون الشركة اليابانية بارعة في احتواء الاختلاف بين الأذواق والاحتياجات لدى العملاء المحتملين لها، ونحن بصدد تقديم سيارات جيدة تابعة للعلامة اليابانية بحالات نظيفة ولا يتجاوز سعرها الـ10 آلاف ريال، ويجدر التأكيد على أن السيارات التالية سيارات مستعملة لفترة طويلة لذلك يجب فحصها بشكل دقيق تجنبا لغفل سلامة بعض الأجزاء ما سوف يكلف أموال أثناء تصليحها.

سيارات تويوتا يارس اقل من 10 آلاف ريال في 2022

هناك يارس موديل 2010، اللون أبيض، نوع الوقود بنزين، قير السيارة يدوي، موقع السيارة في الشقراء.

وفي الوقت نفسه حالة السيارة مقبولة من الخارج وتحتاج إلى القليل من التعديل أو التجديد في الداخل، الممشى اكثر من 500 ألف.

سعر السيارة هو 9 آلاف ريال سعودي، حالة المحرك جيدة، حالة القير جيدة، بودي السيارة سليم، المصابيح الأمامية والخلفية سليمة.

زجاج السيارة بالكامل سليم وغير معرض للكسر أو الخدوش، المصباح الأمامي جهة اليسار معتم ويحتاج إلى تلميع أو تغيير.

تويوتا رخيصة بأقل الأسعار في المملكة العربية السعودية

كذلك هناك يارس 2010 بقير عادي وحالة جيدة نوع الوقود تعمل بالبنزين وهي موفرة للغاية في الصرفية.

وفي الوقت نفسه ممشى السيارة أكثر من 100 ألف، حالة بودي السيارة من الخارج بدون ملاحظات.

وفي الوقت نفسه لون السيارة فضي وحالة المحرك جيدة، السيارة تتواجد في جيزان.

سعر السيارة هو 10 آلاف ريال قابلة للتفاوض، حالة قير السيارة جيدة يعمل بدون مشاكل ولا يحتاج إلى الصيانة.

سيارات تويوتا رخيصة وبحالات نظيفة بأقل الأسعار