بـ800 عرض الموسم ميتفوتش.. سيارة سوزكي فيتارا 2022 الجديدة تقسيط حتي 60 شهر في السعودية معارض عبد اللطيف جميل

سيارة سوزكي فيتارا 2022 الجديدة تقسيط حتي 60 شهر، تتميز سيارة سوزوكي فيتارا 2022 العديد من الإمكانات والمواصفات التي تجعلها خيار مناسب للعديد من العملاء الذي يبحثون عن سيارة مميزه لتقسيطها، وتوفر شركة عبد اللطيف جميل عروض تقسيط حصرية تسهل على العميل إمكانية شراء السيارة ودفع قسط شهري على مده خمس سنوات قابلة للزيادة، وفي ما يلي أهم المواصفات والمميزات لسيارة سوزوكي فيتارا.

سيارة سوزكي فيتارا 2022 الجديدة تقسيط حتي 60 شهر

افضل عرض تقسيط لسيارة سوزوكي فيتارا 2022

توفر شركة عبد اللطيف جميل عرض التقسيط مريح لسيارة سوزوكي فيتارا 2022 لمده 60 شهر قابله للزيادة حسب رغبه العميل،

لكن إذا زادت عن 60 شهر عليه دفع ضريبة تضاف قيمتها على القسط الشهري المدفوع.

يدفع العميل قسط شهري بقيمة 800 ريال سعودي ولا يوجد مقدم، أما قيمة الدفعة الأولي الذي يدفعها العميل 38.242 ريال سعودي.

الدفعة الأخيرة من تقسيط سيارة سوزوكي فيتارا 2022 تبلغ 29.010 ريال سعودي.

مميزات سوزوكي فيتارا 2022

يمكن الاختيار في سيارة سوزوكي فيتارا 2022 بين ثلاثة ألوان هم الأبيض والأزرق والأحمر.

بين ثلاثة ألوان هم الأبيض والأزرق والأحمر. تعمل السيارة عن طريق نظام الجر الأمامي للعجلات، وهي إلى ذلك تحتوي على نظام الايموبليزر الذي يحافظ على السيارة من السرقة.

تحتوي السيارة على فرامل مانعه للانزلاق، وهي إلى ذلك تشتمل على مرأيات كهربية.

تتسع المقصورة الداخلية ل 4 مقاعد للراكبين، كما يتوفر بها بعض وسائل الأمان مثل عدد 6 من الوسادات الهوائية.

تتميز بوجود تكييف يعدل درجة الحرارة داخل السيارة ويوزع الهواء في كافه الاتجاهات.

مواصفات سيارة سوزوكي فيتارا 2022

يبلغ الطول الكلى للسيارة 4.42 متر، أما ارتفاعها عن الأرض يقدر بنحو 1.71 متر، ويصل عرضها الكلى إلى 1.82 متر.

يعمل محرك السيارة بقوة عز تبلغ نحو 120 نيوتن متر، كما أنه مكون من 4 سليندرات.

تبلغ سعه المحرك 1600 سي سي ويحتوي على 6 سرعات متنوعه.

السرعة القصوى لسيارة سوزوكي فيتارا 2022 تبلغ 100 كيلومتر في الساعة.

سعة خزان السيارة تقدر بنحو 47 لتر وهي مساحه صغيره نسبيا.

ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيكي، ويصل طول قاعده عجلاتها إلى 2.5 متر.

يوجد بها 16 صباب.

أسعار سوزوكي فيتارا 2022