تويوتا كورولا كروس 2022 السيارة جسدت ضالة الكثيرين في السعودية من محبي كورولا وفي نفس الوقت يحبون مزايا السيارات الكروس اوفر، وكما عودت تويوتا مستهلكيها على التميز في التصميم الخارجي الجذاب بالإضافة إلى إضافة لمسات فخامة في سيارتها الجديدة من الداخل، وعلى الرغم من أن السيارة بطلة هذه المقالة جديدة حيث بدأ أول إنتاجها عام 2021 إلى أنها حققت نجاح كبير للغاية، والدليل على ذلك ارتفاع معدلات البحث عليها في المملكة العربية السعودية.

انخفاض تويوتا كورولا كروس في بداية 2022 بنسبة جيدة 100%

حديثنا اليوم عن كورولا كروس 2022 فئة LE، وكانت تباع السيارة تزامنا مع اقتراب انتهاء 2021 بـ87 ألف ريال.

وفي الوقت نفسه انخفضت السيارة لدى عبداللطيف جميل وأصبحت تباع حاليا بسعر 85 ألف و675 ريال سعودي.

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أبرز مزايا كورولا cross في المملكة العربية السعودية

السيارة تحتوي على محرك 1.8 لتر يعمل بالوقود الهجين هايبرد 4 اسطوانات.

وفي الوقت نفسه يمكن لهذا المحرك إنتاج قوة حتى 121 حصان ميكانيكي وهو قوة جيدة لمعظم المهام.

ناقل حركة اعتمادي متغير CVT مشهود له بالكفاءة وعدم كثرة الأعطال في الظروف العادية.

السيارة تعمل بالدفع الأمامي والسيارة موفرة للغاية حيث تسير 23 كيلومتر مقابل حرق لتر بنزين واحد.

تجهيزات السيارة من الداخل تبعث على الفخامة، السيارة تحتوي على شاشة داخلية كبيرة وبجودة عالية.

تجهيزات كورولا cross الخاصة بالأمان

وفي الوقت نفسه تحتوي السيارة على مثبت سرعة بالإضافة إلى فرامل مانعة للإنغلاق.

السيارة تأتي بنظام توازن كهربائية اوتوماتيكي للتحكم في توازن السيارة في الأوقات الحرجة منعا لتعرضها للانقلاب.

كذلك تحتوي السيارة على نظام مراقبة الإطارات الذي يحدث نفسه لحظيا بحالة الإطارات في حالة تعرضها للثقب.

فئات كورولا كروس 2022 في السعودية بأسعار