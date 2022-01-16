نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوحش الجامد وصل.. سيارة تويوتا راف 4 موديل 2022 الجديدة كلياً في السعودية بمواصفات وأسعار ولا في الأحلام في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات وأسعار سيارة تويوتا راف فور نتعرف عليها فيما يلي حيث نقدم شرحا وافيا عن أهم المواصفات لسيارة تمتاز بسباسة العبور على الطريق مع انسيابية التصميم المتسم بالأناقة وجمال الوصف من الداخل والخارج وعن تلك الميزة نتحدث بالتفصيل من خلال الآتي حيث أن المواصفات التي تتعلق بالسيارة من الموديل الأشهر راف فور من الماركة الأفضل تويوتا من بين أبرز الماركات والموديلات ذات الباع الطويل بالأسواق ولها شهرة واسعة وسنقدم معلومات عن الموديل الأحدث للسيارة، وأهم المعلومات عن تكلفة الشراء للسيارة.

مواصفات وأسعار سيارة تويوتا راف فور 2022

مواصفات وأسعار السيارة تويوتا راف فور من أكثر الأمور المبحوث عنها للسيارة والتي تمتاز بالكثير من الخصائص التي تجعلها نوع من السيارات التي تشتهر بقوة الانطلاقة والثبات العالي على الطرق الوعرة مع تحمل المرور بأشد المنعرجات ومن أهم المواصفات الخاصة بتلك السيارة ما يلي:

مواصفات سيارة تويوتا راف فور

مواصفات سيارة تويوتا راف فور من بين أكثر التجهيزات التي تتعلق بها ما يلي ذكره في تلك النقاط المقبلة:

السيارة من الموديل المميز راف فور تعمل بمحرك بالسعة ألفين وخمسمائة سي سي.

القوة الحصانية للمحرك تصل للقيمة مائتين وثلاثة حصان.

التصنيف الخاص بالسيارة راف فور من النوع الكروس أوفر.

الفتيس الخاص بالسيارة من النوع الأوتوماتيك.

بلد المنشأ الخاص بالسيارة هي اليابان.

الأبعاد الخاصة بالسيارة تعد مثالية.

القاعدة الخاصة بالعجلات تبلغ من الطول 2850 مم.

الارتفاع للسيارة قد بلغ قدره 1510 مم.

الصندوق المخصص للسرعة من النوع الأوتوماتيك وقد تم تقسيمه لعدد ثمانية سرعات.

السعة الخاصة بالتخزين من الخلف خمسمائة وخمسة وثمانين لتر.

المكابح من النوع الذي يعمل بطاقة الكهرباء.

أسعار سيارة تويوتا راف فور

أسعار سيارة تويوتا راف فور من الفئة الأولى تصل للقيمة المالية التي تعدل ما قيمته حوالي مليون وستمائة وخمسين جنيه مصري كما أن السيارة من الفئة الثانية تصل للسعر مليون وسبعمائة وخمسي ألف جنيه مصري وتلك هي الأسعار الحالية والمتواجدة بمختلف الأسواق المحلية ومعارض الجمهورية.