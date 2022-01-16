يبحث الكثيرين عن سيارات النترا بأرخص الأسعار في المملكة العربية السعودية، وتعد هيونداي أحد أهم علامات السيارات في المملكة وذلك لأنها تغرد خارج السرب وفي ركن بعيدا عن جميع صناع السيارات خاصة على صعيد التصميم الخارجي لسياراتها لاسيما النترا وهو ما ظهر بقوة في موديلات 2021 و 2022، وتقدم النترا بشكل عام ومنذ سنوات عديدة معادلة قوية تترجم عبر أداء مذهل وصرفية وقود منخفضة وموفرة.

سيارات النترا بأرخص الأسعار أقل من 15 ألف ريال والممشى مفاجأة 100%

هناك سيارة النترا موديل 2010، القير اتوماتيك، الوقود بنزين، ممشى السيارة هو 312 ألف كيلومتر.

وفي الوقت نفسه شاسيه السيارة سليم وناقل الحركة بدون ملاحظة، حالة المحرك هي 82%.

السيارة بدون حوادث نهائيا وبها بعض الرشوش المتفرقة لإصابتها بعدد من الحكات.

سعر السيارة هو 15 ألف ريال سعودي وحالة السيارة من الداخل جيدة وليست بها ملاحظات.

موقع السيارة في الطايف ولون السيارة هو اللون اللبني.

ألنترا بأقل الأسعار وممشى مفاجأة في المملكة العربية السعودية

هناك كذلك ألنترا موديل 2010، حالة السيارة مستعملة، القير يدوي وليس اتوماتيك.

وفي الوقت نفسه السيارة باللون الأبيض والممشى 308 ألف كيلومتر، سعر السيارة هو 12 ألف و500 ريال سعودي.

السيارة مفصوحة ولا مانع للفحص مجددا، حالة بودي السيارة بدون ملاحظات ويجب معرفة عيوب السيارة من البائع.

السعر قابل للتفاوض البسيط وحالة السيارة من الداخل جيدة ولا تحتاج للتعديل إلا طبقا للأذواق.

سيارة النترا 2010 بأسعار منخفضة ومحركات قوية وصرفية وقود قليلة في السعودية