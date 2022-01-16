وحش السيارات... سيارة كيا سورينتو 2022 الجديدة بأحداث مواصفاتها ومميزاتها وأسعارها الرهية فى السعودية

سيارة كيا سورينتو 2022 الجديدة، تعتبر سيارة كيا سورينتو لموديل 2022 الجديد من بين السيارات التي تحمل الكثير من التقنيات والإمكانيات الحديثة الرائعة على أعلى مستوى، حيث يتم تصنيعها بإحدى المصانع الرائعة بكوريا الجنوبية، والتي قد حازت على شهرة عالمية واسعة وجودة كبيرة في المنتجات، كما أن السيارة تتوفر بثلاث فئات مختلفة التجهيزات بالسوق المحلي والعالمي، ونحن اليوم سوف نتعرف أكثر عن سيارة كيا سورينتو وما تحمله من مزايا كبيرة.

سيارة كيا سورينتو 2022 الجديدة

موصفات سيارة كيا سورينتو 2022

السيارة مزودة بمحرك بسعة 2400 سي سي وينتج عنه قوة حصان

تبلغ 185 لتر، كما أن السيارة تحتوي على 4 أسطوانات.

كما أن محرك السيارة يدعم العمل بناقل حركة أتوماتيك يعمل بـ8 سرعات، وذات أقصى عزم دوران نحو 182 نيوتن لكل متر.

كما أن يوجد بها شاشة قياسية تعمل بتقنية اللمس وبمقاس 8 بوصة.

يوجد بها مصابيح إضاءة تعمل بزاوية 180 درجة مئوية كما أنها تدعم من خلال تقنية الليد.

تحتوي السيارة على شبك عريض بالأمام ويوجد بوسطه شعار يحمل شركة كيا الكورية ذات لون فضي، وشعارها مطلي بمادة الكروم.

مميزات سيارة كيا سورينتو 2022 الجديدة

السيارة تتمتع بالكثير من المميزات ومن بينها الآتي:

تحمل السيارة مصداقية كبيرة لأنها صناعة كورية.

تدعم السيارة الكثير من الأنظمة الترفيهية والعديد من المعلومات التي تتعلق بها تكون سهلة الاستخدام.

يتم القيام بإعادة تصميم السيارة كلياً حيث أنها ليست محدثة لموديلات قديمة.

السيارة ذات تصميم داخلي مريح للقائد والركاب.

السيارة يوجد بها فئة كبيرة من وسائل الأمن والسلامة والوسائل الترفيهية المتنوعة.

تدعم السيارة العديد من أنظمة الهواتف الذكية منها نظام أبل كاري والاندرويد.

السيارة تعمل بنظام الدخول الذكي، والسيارة تدعم التعرف على كافة إشارات المرور بشكل تلقائي.

والسيارة تعمل من خلال الكبح التلقائي للفرامل ومانعة الانغلاق.

السيارة مزودة بكاميرا ذات زاوية 360 درجة مئوية للقيام بالكشف على كل الطرق أما قائدها.

أسعار سيارة كيا سورينتو 2022 الجديدة

من المقرر أن تبدأ أسعار تداول السيارة بسوق السيارات في المملكة العربية السعودية للفئة الأولى من السيارة نحو 137 ريال سعودي،

وتحمل العديد من المواصفات والتقنيات التي تحدثنا عنها في السابق.