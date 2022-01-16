سعر هيونداي توسان في السعودية ومواصفاتها اقوى سيارة في السوق العالمي

سعر هيونداي توسان في السعودية ومواصفاتها ، Hyundai Tucson هي سيارة من إنتاج شركات هيونداي أقوى شركة في العالم لصناعة السيارات والرائدة بهذا المجال، تعد توسان من السيارات المُدمجة كروس أوفر التي لها 5 مقاعد والتي قد بدأ إنتاجها عام 2000، وطورت شركة Hyundai من توسان لتصبح ذات مواصفات أعلى في عام 2015 كـ فتحة السقف ومصابيح LED وغيرها من التطورات الملحوظة، وقد تم إطلاق أول سيارة توسان عام 20014 وإلى الآن يتم إنتاج ملايين من سيارات هيونداي توسان ويتم توزيعها وبيعها في كل أنحاء العالم، نحن بصدد مناقشة سعر هيونداي توسان في السعودية والدول العربية ومناقشة أهم مواصفاتها العامة.

مواصفات فئات Hyundai Tucson في السعودية

قوة المحرك 1600 سي سي رباعي الأسطوانات.

قوة عزم الدوران 265 نيوتن/متر.

7 ناقلات حركة أتوماتيك.

180 حصان.

6 وسائد هوائية.

نظام ABS مانع لانغلاق الفرامل.

نظام EBD للتوزيع الإلكتروني للفرامل.

برنامج ESP للتوازن الإلكتروني.

نظام Auto Hold للتعليق التلقائي للفرامل.

المرايات الجانبية كهربائية قابلة للطي تدعم LED.

مكيف هواء أتوماتيك.

جنوط مقاس 17 بوصة رياضية.

المقاعد من القماش.

مصابيح أمامية للضباب مع إضاءة نهارية من الـ LED.

جهاز تحذير للمسافات الخلفية.

حساس إضاءة يعمل أتوماتيك.

يمكن تشغيل محرك السيارة عن بعد.

نظام طي المقاعد الخلفية.

شاشة بقياس 8 بوصة لعرض الوسائط والمعلومات.

6 مكبرات صوتية.

الزجاج من الخلف لونه داكن.

شاحن ومدخل يو اس بي وبلوتوث.

عجلة القيادة لها عدة استخدامات.

نظام التعرف على الصوت.

كاميرا 360 درجة.

نظام رؤية النقطة العمياء في الشاشة.

سعر هيونداي توسان في السعودية

تتعدد وتختلف أسعار فئات سيارة Hyundai Tucson من حيث المواصفات فكل فئة تمتلك مواصفات عن اخرى