مواصفات وأسعار سيارة دودج تشارجر 2022 تخطف الأنظار بشكلها وامكانيتها

تعتبر سيارة دودج تشارجر من السيارات التي أنتجتها شركة دودج الأمريكية المعروفة عالمياً بأنها أفضل سوق سيارات، حيث أنها تقوم بصناعة سيارات قوية من طراز ممتاز حيث تنافس غيرها من الشركات في تصنيع السيارات الفارهة، كما أن لها العديد من الفئات التي تفضل هذا النوع من السيارات رغم ضخامة الحجم.

الجديد في سيارات دودج تشارجر

تدخل سيارات دودج تشارجر المنافسة مع السيارات الشيفروليه والتويوتا ولكن تعد دودج تشارجر لا تشبههم إطلاقًا، حيث إننا إذا نظرنا إلى أفضل سيارة من حيث القيادة المريحة تأتي تشارجر في مقدمة قائمة السيارات الأكثر راحة أثناء القيادة.

كما انها تحتوي على محرك من طراز 8V التي تعمل على التوفير في استهلاك الوقود فهي رغم ارتفاع سعرها إلا أنها سيارة غير مهلكة للوقود نهائياً.

سعر سيارات دودج تشارجر 2022

تتوفر سيارات دودج تشارجر في المملكة العربية السعودية بنوعين نوع آر تي بسعر 341 ألف ريال سعودي.

ودودج تشارجر جي تي ذات سعة محرك 3.6 لتر بسعر 191 الف ريال سعودي.

صفات سيارة دودج تشارجر 2022

تمتلك سيارة دودج تشارجر 2022 محرك ذات سعة 3.6 لتر.

قوة محرك سيارة دودج تشارجر حوالي 305 حصان.

تحتوي سيارة دودج تشارجر على ناقل حركة أوتوماتيكي يحتوي على ٨ سرعات مختلفة لسيارات الجي تي يمكن التبديل بينهم بكل سهولة.

كما أن سيارات دودج تشارجر ار تي تحتوي على محرك حوالي 707 حصان.

تحتوي سيارة دودج تشارجر ار تي محرك 6.2 لتر.

تحتوي السيارة على مرايات جانبية صغيرة الحجم مقارنة بحجم السيارة نفسها.

تحتوي السيارة على هيكل خارجي قوي للغاية ذو تصميم ممتاز يجذب كل من يراها.

مميزات دودج تشارجر 2022