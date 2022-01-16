بـ54 الف ريال سعودي.. تعرف على أرخص وأحدث السيارات السعودية لعام 2022 بمواصفات هائلة

بـ54 الف ريال سعودي.. تعرف على أرخص وأحدث السيارات السعودية لعام 2022 حظيت المملكة العربية السعودية بنصيب الأسد هذا العام الجديد 2022 بأشهر العلامات التجارية للسيارات، تنوعت ما بين السيارات الرياضية، وسيارات الدفع الرباعي، وكذلك السيارات العائلية، ولكن يظل محرك البحث جوجل يشير إلى أعلى نسبة بحث عن أرخص السيارات الحديثة، والتعرف على مواصفات ومميزات وكذلك سعر السيارة، والتي تناسب احتياجات كل عميل، وسوف نستعرض أرخص السيارات الحديثة وأنواعها داخل السوق السعودي.

تعرف على أرخص وأحدث السيارات السعودية لعام 2022

السيارة هوندا سيتي

من أفضل السيارات الموجودة داخل السوق السعودي، وذلك بفضل مواصفاتها ومميزاتها، التي سوف نقوم بذكرها وهي:

تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات بسعة 1.5 لتر، ينتج قوة تبلغ مقدارها 119 حصان، وعزم دوران يبلغ 145 نيوتن/متر.

تبلغ السرعة القصوى للسيارة 190 كم/الساعة.

بينما يبلغ نسبة تسارع السيارة من حالة السكون للوصول إلى 100 كم/الساعة خلال 11.5 ثانية.

تحتوي السيارة على العديد من التجهيزات الحديثة مثل، فرامل مانعة للانغلاق، غطاء عازل للصوت والحرارة، صندوق خلفي به إضاءة، مخرج كهربائي 12 فولت.

يبدأ سعر اقل فئة من السيارة هوندا سيتي 55.200 ريال سعودي، أما أعلى فئة فيبلغ سعرها 72.200 ريال سعودي.

السيارة هيونداي جراند i10

تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1.2 لتر، يولد قوة حصانية تبلغ 83 حصان، وعزم دوران يبلغ 114 نيوتن/متر.

تبلغ السرعة القصوى للسيارة 155 كم/الساعة.

بينما يبلغ نسبة تسارع السيارة للوصول إلى 100 كم/الساعة خلال 15 ثانية.

تنافس السيارة بعض العلامات التجارية مثل، ميتسوبيشي ميراج، فورد فيجو، والسيارة كيا بيكانتو.

تحتوي على العديد من الكماليات مثل، مقبس كهرباء بقوة 12 فولت، سنتر لوك، فرامل مانعة للانغلاق ABS، مرايا جانبية بنفس لون السيارة.

يبدأ سعر السيارة هيونداي جراند 10 في الأسواق السعودية نحو 54.000 ريال سعودي.

السيارة ام جي 5