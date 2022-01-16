أسعار تسلا Tesla في الإمارات 2022 ومواصفاتها بكل موديلاتها وأهم مواصفات سيارة تسلا جمعناها لكم من خلال هذا المقال في “ثقفني“، يشهد العالم تغيرات كبيرة في عالم التكنولوجيا بشكل مستمر وسريع، ولعل من أفضل تلك التغيرات هو اتجاه العالم للتحول الذكي للحفاظ على البيئة، على رأس تلك التغيرات هو إنتاج السيارات الكهربائية التي جاءت شركة تسلا في ريادة تلك الصناعة عالمياً، تعرف في السطور التالية على سعر ومواصفات سيارة تسلا 2022 في الإمارات وأهم موديلات السيارات الكهربائية التي تنتجها شركة تسلا.

أسعار تسلا Tesla في الإمارات 2022

أعلنت تسلا موتورز عن أسعار أحدث السيارات من تسلا لعام 2022 والتي جاءت كالتالي:

سعر سيارة تسلا إس 75D2021تبدأ تلك السيارة من 320 ألف درهم حتى 365 ألف درهم إماراتي، تختلف حسب الكماليات المزودة بها السيارة.

سعر تسلا إس 2021/ 2022 100D تبدأ من 367 ألف درهم حتى 440 ألف درهم.

أسعار تسلا X75D2021 في الإمارات، تبدأ هذه السيارة من 321 ألف درهم وحتى 393 ألف درهم، تحتوي على العديد من الإصدارات وتوفر لك العديد من الخيارات.

سعر تسلا لونج رينج AWD 2021/ 2022

تسلا لونج رينج AWD 2021/ 2022، تبدأ تلك الفئة من 193 الف درهم وحتى 240 ألف درهم، وتعتبر من أكثر فئات تسلا مبيعاً وأكثرها شهرة.

سعر سيارة تسلا ستاندرد Range 3 plus، تعتبر تلك الفئة من أرخص فئات السيارة تسلا وتبدأ من 163,580 ألف درهم وحتى 240 ألف درهم.

سعر تسلا performance 2021، تبدأ تلك السيارة من 220 ألف درهم وحتى 240 ألف درهم.

تسلا إكس p100D، من أفخم موديلات تسلا، تبدأ من 533 ألف درهم أماراتي حتى 580 ألف درهم.

مواصفات سيارة تسلا 2022

سيارات صديقة للبيئة حيث تعمل بالكهرباء بشكل كامل وبدون استخدام وقود.

من أهم مميزات سيارات تسلا بشكل عام انها تشهد تطوراً كبيراً في كل موديل حديث الإصدار من كافة النواحي.

تقنيات عالية الجودة في أنظمة التحكم والسير.

السيارة مزودة بنظام الوقوف الاوتوماتيكي، وهذا يجعلها ذات كفاءة عالية في حالات الوقوف الطارئ.

سرعة انطلاق السيارة من نقطة الوقوف إلى 100 كيلو متر في الساعة هو 3 ثواني فقط. سرعات متعددة ونظام تدفئة.

لوحة تحكم بشاشة كبيرة يمكن توصيلها بتطبيق خاص على هاتفك الذكي ونظام ملاحة فائق الدقة.

مزودة بنظام حفظ الأماكن التي تتردد عليها يومياً مثل مكان السكن أو العمل.

عيوب سيارات تسلا

لا تتوفر بها مراكز للصيانة موزعة في العالم العربي إذا ما قورنت بسيارات الوقود.

جودة مركبات تسلا نفسها تكاد تكون أقل قليلاً من السيارات الأخرى.

لا توجد بها خاصية بلوتوث ولا USB