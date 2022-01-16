ارخص واقوى عروض تقسيط سيارة كيا سبورتاج الفخمة وحش الكون بمواصفات واسعار خرافية

ارخص واقوى عروض تقسيط سيارة كيا سبورتاج الفخمة ، تريد شراء عربية مميزة وذات تكلفة بسيطة سنوضح لكم ارخص عروض تقسيط سيارة كيا سبورتاج باعتبار تلك السيارة حلم للكثير من عشاق السيارات لاحتوائها على العديد من المزايا وذات تصميم جذاب ومميز، كما تتضمن العديد من الإمكانيات المتطورة والحديثة ولذا يبحث عنها الكثير وخاصًة حول سعرها وطرق الحصول عليها بنظام التقسيط و سنتعرف خلال المقال الكثير حول تلك السيارة ومواصفاتها ومزاياها وسعرها الأساسي في السوق .

ارخص واقوى عروض تقسيط سيارة كيا سبورتاج الفخمة

تتميز باحتوائها على أحدث الأنظمة والكماليات الحديثة والمتطورة ويمكنك التحكم بها عن بعد مثل الأبواب والمرايا الكهربائية

تتميز السيارة بتصميم احترافي مميز حيث تم طلاء السيارة من الخارج بطبقة من الكروم الذي يتميز بلمعان وشكل أكثر جاذبية.

يوجد داخل السيارة العديد من المرافق الترفيهية المتطورة، بما في ذلك شاشة وسائط .

يوجد بداخل السيارة مساند أذرع خاصة للمقاعد الأمامية والخلفية ويمكنك التحكم في ارتفاع المقاعد بكل سهولة .

النسخة الجديدة منها تتماشى مع العائلات والمقاعد الموجودة في السيارة كبيرة وواسعة، وجميع المقاعد مصنوعة من أجود أنواع الجلد.

تدعم السيارة العديد من أنظمة الأمان الحديثة والمتطورة بما في ذلك الوسائد الهوائية والعديد من الوسائل الأخرى.

تحتوي السيارة على مكبرات صوت تنقل الصوت بطريقة واضحة، ويمكنك التحكم في الصوت.

عروض تقسيط سيارة كيا سبورتاج

تستطيع الحصول على سيارة قسط من خلال شركة موتوري يقوم المتقدم بالدخول على الموقع الالكتروني ليحصل على طلب تمويل سيارة جديد حيث ستجد علامة “التمويل المتاح” موجودة على السيارات المتاحة للبيع عبر نظام التمويل.

يمكنك من خلال مجموعة صالح للسيارات الحصول على سيارة كيا من وكالات التمويل ويتم دفع المبلغ على دفعتين، أو تقديم خيارات تمويل مختلفة.

أسعار سيارات كيا سبورتاج 2022 في السعودية