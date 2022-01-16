نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خصم أكثر من 30 ألف ريال على سعر شيفروليه سوبر بان 2021 العائلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصم أكثر من 30 ألف ريال على سعر شيفروليه سوبر بان 2021 العائلية، لا يختلف اثنان على كون السوبربان من أقوى السيارات العائلية في المواصفات وأداء المحرك، وهي بالفعل إحدى سيارات العمر الطويل التي تستطيع الاعتماد في أقسى الطرق وأطول المسافات، كما أن قطع الغيار الخاصة بها متوفرة في المملكة بشكل كبير ويمكنك ايجادها بسهولة متناهية. نقدم لكم اليوم من خلال موضوعنا أبرز مواصفات وتجهيزات السيارة العائلية المميزة شيفرولية سوبر بان 2021، كما نكشف لكم عن عرض مذهل بخصم يصل إلى حوالي 14 بالمائة على السعر وتخفيض أكثر من 30 ألف شامل الضريبة.

تخفيض سعر شيفروليه سوبربان موديل 2021

طُرحت سوبربان بخمس فئات بمحركات متنوعة ما بين الدفع الرباعي والخلفي، تأتي 3 فئات بمحرك دفع خلفي هي فئات LS وLT ( محور حديثنا اليوم ) بالاضافة إلى فئة بريمير، بينما تأتي فئتين بمحرك دفع رباعي واستهلاك أكثر للوقود هما فئة LS 4WD وفئة بريمير دفع رباعي. وتتميز فئة ال تي مثلها مثل كل فئات شيفروليه سوبربان 2021 بمحرك ضخم ثماني الإسطوانات سعة 5300 سي سي بصرفية وقود 10.2 كم/لتر، السيارة تعمل بنظام الدفع الخلفي مع جير أتوماتيك 10 سرعات. بلغ سعر شفروليه سوبربان LT 2021 لدى معرض عبد الرحمن عماد الدين 207 ألف ريال وهو الأقل سعراً الآن، وذلك بدلا من 238 ألف و850 ريال لدى التوكيلات العالمية للسيارات.

تتميز فئة ال تي الجديدة من سوبر بان بجنوط مقاس 18 إنش شبك أمامي ضخم باللون الأسود، مع تطعيمات كروم وإضاءات وإشارات ليد بالكامل، يتميز التصميم الخارجي للسيارة بوجود وطايا جانبية وحنايا عفش إضافة إلى جناح خلفي، وهي مزودة بحساسات خلفية وفرامل ABS مانعة للإنغلاق، إلى جانب حساس كفرات وحساس لنظام الثبات الالكتروني. وتصل عدد الوسائد الهوائية بشفروليه سوبربان LT موديل 2021 إلى 13 وعدد أحزمة امان إلى 7، وهي مزودة أيضاً بإمكانية الدخول الذكي مع خاصية التشغيل الذكي والتشغيل عن بعد.

مزايا سوبر بان العائلية من الداخل

تأتي فئة LT بمقاعد قماش فاخرة بالإضافة إلى مقاعد مكهربة التحكم بالنسبة للسائق والركاب، نظام تثبيت سرعة ذكي ودعم اتصال بالبلوتوث ونظام صوتي عالي الجودة يمكنك التحكم بهم بسهولة من خلال المقود. السيارة مزودة بجلنط كهربائي بخاصية الأوتو الهولد ومكيف أوتوماتيكي متعدد المناطق بتحكم منفصل بين السائق والراكب. تتميز شيفروليه سوبربان العائلية الجديدة أيضاً بعداد رحلات باللغة العربية، شاشة معلومات وسطية تدعم أبل كاربلاي و أندرويد أوتو، ثلاجة داخلية ونظام ترفيه خلفي بالاضافة إلى سّاحات مطر أوتوماتيكية.