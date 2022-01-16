أقوى عروض التقسيط لسنة 2022 سوزوكي فيتارا الرائعة بدون مقدم وعلى خمس سنوات

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عمر شويل - جدة أقوى عروض التقسيط لسنة 2022 سوزوكي فيتارا أصبح الكثير من العملاء منشغلين بالبحث عن أفضل سيارات ذات تكلفة اقتصادية مع مزايا وتجهيزات قوية، ومن السيارات المتوفرة بتلك المواصفات سيارة سوزوكي فيتارا، حيث تشمل السيارة عدد من التجهيزات الرائعة والتي تجعل من السيارة محل طلب العديد من عملاء الدول العربية المختلفة، ولأنها تتميز بوسائل الحماية المزودة بها وإمكانياتها الداخلية ولونها الرائع فهي من أفضل السيارات حقًا ذات القوة والراحة بالتقسيط الذي سنعرف عنه بصورة أوضح فيما يلي.

أقوى عروض التقسيط لسنة 2022 سوزوكي فيتارا

تمتلك السيارة اليابانية سوزوكي فيتارا 2022 الرياضية متعددة الاستخدامات عدد كبير من المزايا والإمكانيات الجذابة، وفيما يلي سرد لها، فتابعوا النقاط التالية:

تأتي سيارة سوزوكي فيتارا موديل 2022 بفئتين بأسواق السيارات في الدول العربية، وتكون سعة محرك السيارة من 1.6 لتر.

في حين تبلغ قوة المحرك 120 حصان، أما سعة خزان الوقود بها تصل إلى 47 لتر.

كما تأتي السيارة بتقنية الإنذار الإلكتروني للتصدي لأخطاء القيادة وتجنب الحوادث.

هذا بالإضافة إلى أن سوزوكي فيتارا مزودة بجنوط مقاس 17 بوصة.

وفتحة سقف بانورامية مميزة مع لونها الفضي الخاطف للأنظار.

مميزات سيارة سوزوكي فيتارا 2022

هذا وتتمتع السيارة ببضع مميزات وكماليات مساعدة للسائق والركاب، حتى تعطي أكبر قدر من الراحة والمتعة، وتكون تلك المميزات كالآتي:

تتوفر السيارة بعدد من الأنظمة المهمة مثل: نظام الثبات الإلكتروني، والتوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل.

كما تحتوي على نظام مراقبة ضغط العجلات.

هذا بجانب إمكانية فتح السيارة عن بعد، وإمكانية التحكم في ارتفاع المصابيح الأمامية أليًا.

وتأتي السيارة مزودة بنظام تكييف بجودة عالية.

وتدعم السيارة نظام ترفيهي كامل مع وجود شاشة تاتش 7 بوصة.

وكذلك كاميرا خلفية، وعدد من الوسائد الهوائية لضمان الحماية القصوى.

اسعار وعروض تقسيط سيارة سوزوكي فيتارا 2022 في السعودية

والآن هيا بنا لنعرف قيمة السيارة داخل الأسواق السعودية، وكذلك امكانية تقسيطها، وتكون تلك البيانات كالتالي:

حيث تتوفر سيارة سوزوكي فيتارا 2022 في المملكة بسعر 77.530 ألف ريال سعودي.

وتقوم شركة عبد اللطيف جميل بتقديم عرض تقسيط بدون مقدم على السيارة لمدة تصل لـ خمس سنوات.