الأسطورة وصلت.. سيارة تويوتا افانزا 2022 الجديدة بأحدث مواصفاتها وأسعارها الخيالية في السعودية

اسعار سيارة تويوتا افانزا نتعرف عليها خلال هذا المقال حيث نوافيكم بالحديث والوصف الشامل لتلك الشاحنة الأقوى من بين شاحنات تويوتا حيث تتوفر تلك السيارة بالشكل الخارجي من نوعه الرياضي لتأتي متوافقة مع الطبيعة العصرية للهيكل مع جمال وروعة التصميم وجاذبيته سواء من الداخل أو من الخارج لتبدو من أفضل المركبات وأكثرها ثباتا على الطرق وقد تم الإعلان الرسمي من قبل تويوتا إيجيب وهو الوكيل لتوزيع موديلات تويوتا ومنها موديل أفانزا 2022 عن الاستقرار للتكلفة الشرائية بالنسبة للأسعار لهذه النوعية من السيارات والتي سنوضح أهم مواصفاتها وسعرها المحلي.

مواصفات سيارة تويوتا افانزا

المواصفات المميزة والاسعار للسيارة تويوتا افانزا 2022 تعد أهم المعلومات المرغوب وفي معرفتها من قبل مختلف محبي متابعة كل جيد بعالم السيارات ومن بين أهم المواصفات للسيارة ما يلي في تلك السطور القادمة عن مواصفات سيارة تويوتا افانزا 2022 المواصفات الكامله للسيارة يمكن ذكرها خلال النقاط القادمة :

السيارة تتحرك وفق قوة موتور تصل لنحو مائة وواحد حصان.

السيارة محركها بعزم دوران يصل للقيمة مائة أربعة وثلاثين نيوتن لكل متر.

الناقل الحركي من نوع الأوتوماتيك ومقسم لعدد خمس سرعات.

الوقود المستهلك بنسبة متوسطة للسيارة تبلغ كميته حوالي سبعة ونصف لتر.

التسارع الخاص بالسيارة تصل له خلال ثلاثة عشر ثانية.

طول السيارة يتجاوز الأربعة مترات.

العرض للسيارة من الموديل تويوتا أفانزا يصل لنحو متر وستة من عشرة.

المساحة الخاصة بالشنطة الخلفية بسعة تصل لمائة ثمانية وعشرين لتر.

تتوفر بالسيارة الكمبيوتر الخاص بها.

النظام المخصص للفرامل التي تمنع الانغلاق.

المرايا من النوع الكهربي الجانبي.

المصابيح من الأمام تعد من النوع الضبابي.

يتوفر السبويلر الخلفي.

الجنوط الرياضي يصل للقياس خسة عشر بوصة.

سعر سيارة تويوتا افانزا

سعر سيارة تويوتا افانزا 2022 وفقا للمعارض المنتشرة بالسوق المحلي تصل للقيمة التي تصل لنحو ثلاثمئة خمسة وسبعين جنيه مصري وتختلف القيمة السعرية وفقا للتجهيزات الخاصة بالسيارة حيث تعد السيارة متدرجة في ملحقاتها وفقا لفئتها وتوجد هذه السيارات في جميع مدن المملكة