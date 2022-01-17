وحش السيارات.. سيارة تويوتا أنوفا 2022 في السعودية بمواصفات حديثة وأداء عالي

سيارة تويوتا انوفا من أكثر ما يبحث عنه الكثير من العملاء من راغبي الشراء للسيارة من تلك النوعية عالية المستوى حيث تعتبر السيارة من نوع السيارات القوية والأكثر ثبات وقوة على الطريقة وتعتبر من أكثر نوعيات السيارات التي تعد مميزة من حيث التجهيزات والملحقات، ومن خلال هذا ألمقال نتعرف بالتفصيل على كل ما يتعلق بالسيارة وأهم تجهيزاتها الأساسية والملحقات التي تتوفر بالسيارة وتعطي أفضل مستويات الأمان بالسيرة طوال فترة التواجد بالسيارة وإليكم المواصفات الخاصة بالسيارة وأهم ما يخص تكلفتها الشرائية.

مواصفات سيارة تويوتا انوفا موديل 2022

الأهم من مواصفات تلك السيارة واسعار سيارة تويوتا انوفا من المعلومات الهامة والتي سنقوم بعرضها عن تلك الشاحنة من خلال تلك الفقرة القادمة عن مواصفات سيارة تويوتا انوفا من بينها ما يلي:

السيارة إجمالي وزنها يصل للقيمة ألفين وثلاثمئة وتسعين كيلو جرام.

طول لسيارة يعد متجاوزا الأربعة مترات أما فيما يخص العرض فيصل لقرابة الاثنين متر.

قاعدة خاصة بالعجلات تصل للطول مترن وخمسة وسبعين سم.

المقصورة من الداخل لتلك السيارة تتسم بكونها متسعة وتحتمل ركوب سبعة أشخاص بعدد مقاعدها.

الغطاء الجلدي من النوع عالي الجودة يكسو مقاعد موديل تويوتا أنوفا.

التصميم من الداخل يبدو بملمح رياضي.

العديد من الأدوات والملحقات الترفيهية من النوع الرقمي مع توفر الشاشة من النوع الوسطي.

الشاشة بالمقاس الذي يعدل تسعة بوصات.

السماعات متوفرة ويلغ عددها ستة.

المكيف متوفر بالسيارة مع المرايا الجانبية وتوفر إشارة أثناء الالتفاف مع تواجد المصابيح الضوئية بالصندوق الخلفي.

الواجهة من الأمام لتلك السيارة تتميز بمظهرها الشبكي الأمامي المتميز.

الإضاءة تعد من نوع الليد الوفر للطاقة.

الجنوط من النوع الرياضي بالمقاس ستة عشر بوصة.

سعر سيارة تويوتا انوفا

سعر سيارة تويوتا انوفا قد تم طرحها بمختلف الأسواق بالمملكة العربية السعودية وبالسعر الذي يبدأ من القيمة المالية مائة وثلاثة ألف ريال سعودي وبالسعر الذي يعادله بأسواق الإمارات بالسعر مائة وخمسة عشر درهم إماراتي توجد هذه السيارة في جميع مدن المملكة.