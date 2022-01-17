نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Toyota Tundra 2022: سعر ومواصفات سيارة تويوتا تندرا 2022 اليابانية وأهم المميزات والعيوب في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة تويوتا تندرا Toyota Tundra 2022، أطلقت شركة السيارات تويوتا اليابانية سيارتها الجديدة تندرا 2022 وذلك قبل الموعد الرسمي المقرر لإعلان السيارة التي أعلنته شركة تويوتا من قبل، حيث تم تسريب شكل ومواصفات السيارة على بعض مؤشرات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي وذلك الأمر التي جعلت شركة تويوتا العملاقة لكشف الستار عن مواصفات وشكل السيارة بشكل رسمي التي تحمل كم هائل من المميزات والتقنيات الحديثة لتلك السيارة، فهي تعتبر من أحدث السيارات البيك آب المزودة بكبينتين للركاب والتي تتميز بالشراسة الهجومية بالإضافة إلى محركها الشديد القوة فدعونا نستعرض لكم في هذا البيان سعر ومواصفات سيارة تويوتا تندرا Toyota Tundra 2022 وأبرز مميزات وعيوب السيارة فعليكم متابعة يلي من هذا البيان للتعرف على كافة التفاصيل المتعلقة بالسيارة.

مواصفات سيارة تويوتا تندرا Toyota Tundra 2022

هناك العديد من المواصفات الجديدة والمميزة لسيارة تويوتا تندرا Toyota Tundra 2022 اليابانية والتي سوف نعرضها خلال السطور التالية:

محرك السيارة: هناك خيارين لمحرك سيارة تويوتا تندرا 2022، حيث يأتي الخيار الأول بمحرك V6 والتي تبلغ سعته 3500 سي سي والذي ينتج قوة 389 حصان ويولد قوة عز دوران 649 نيوتن لكل متر، وأما عن المحرك الثاني فهو يعمل بنظام الهجين من نوعية آي فورس ماكس، ويوجد أيضا محرك بين محرك الأصلي للسيارة وناقل الحركة والذي يولد قوة 437 حصان ينتج قوة عزم دوران 790 نيوتن لكل متر، كما تأتي السيارة بكافة أنظمتها بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من عشر نقلات.

المقصورة الداخلية للسيارة: تتميز المقصورة الداخلية لسيارة تويوتا تندرا 2022 بالشكل الجذاب والتي تحتوي على كثير من التقنيات ووسائل الترفيه، والتي تحتوي على شاشة عرض بمقاس 8 بوصة والتي تتميز بأنظمة صوتية وبصرية فائقة الدقة.

التجهيزات: تحتوي السيارة على مصابيح ليد أمامية وخلفية وبالإضافة إلى ثلاث مصابيح كهرمانية في أمام ووسط السيارة، وتأتي جنوط السيارة بمقاس 18 بوصة من نوعية BBS لسهولة حركة السيارة على المرتفعات والتضاريس، كما تحتوي على العديد من الأنظمة المتميزة مثل نظام تعليق TRD الذي يستخدم في الطرق الوعرة والألواح الانزلاقية وواقيات من الطين وتحتوي السيارة على السقف البانورامي الزجاجي ولوحة شحن لاسلكية.

شاهد أيضا:-

مميزات سيارة تويوتا تندرا 2022

هناك الكثير المميزات للسيارة والتي سوف نتعرف على أبرزها في السطور التالية:

أهم ما يميز السيارة احتوائها على محرك قوي مقارنتا بالمحرك السابق والتي تستطيع السير على الأراضي الوعرة بفضل الأنظمة والتقنيات المتعددة للسيارة.

المقاعد الأمامية والخلفية كبيرة والتي تعمل بالكهرباء لراحة واسترخاء الركاب.

تحتوي على العديد من أنظمة السلامة والأمان.

يستخدم لفتح السيارة المفتاح الذكي ويمكن تشغيل السيار من بعد.

تتضمن نقطة اتصال بالواي فاي وشحن الهواتف لاسلكيا، كما تتدعم أنظمة هواتف المحمول مثل Apple CarPlay و Android Auto .

عيوب سيارة Toyota Tundra 2022

هناك بعض العيوب الضئيلة لسيارة تويوتا تندرا Toyota Tundra 2022 اليابانية والتي سوف نستعرضها لكم في السطور التالية:

السيارة ليست اقتصادية في استهلاك الوقود مقارنتا بالسيارات الأخرى المنافسة لها.

قدرة السيارة على السحب ليست بالقوة المطلوبة.

المقصور الداخلية للسيارة لا بأس بها، فبعض الأشياء بداخلها صنعت من البلاستيك المقوي.

سعر السيارة في الأسواق العربية