الفخامة والمتانة.. سيارة سوزوكي التو 2022 بمواصفاتها وأسعارها الجبارة في السعودية

مواصفات سياره سوزوكي التو نتناولها بالتفصيل من خلال الآتي حيث أن السيارة من تلك النوعية من الماركات العالمية من أهم أنواع المركبات التي تتوفر بمختلف الأسواق المحلية حيث تعد السيارة مفعمة بالمظهر الحيوي الأكثر عصرية، والمتسم بالتصميم الياباني والتقنيات العالية، وفي هذا المقال سوف نوافيكم بأهم التفاصيل الخاصة بالسيارة وأهم موصفاتها وتجهيزاتها المتميزة مع بيان تكلفة الشراء للسيارة.

مواصفات سياره سوزوكي التو موديل 2022

المواصفات والتكلفة السعرية للسياره سوزوكي التو نتعرف عليها عبر الآتي حيث أن عدد كبير من مفضلي اقتناء السيارات من النوعية الهاتشباك يبحثون وبقوة عن أهم المعلومات عن السيارة من النوع سوزوكي ألتو والتي تعتبر أهم أنواع سيارات تلك الفئة من الحجم هاتشباك المتميز حيث تتمتع بالمواصفات القادمة عن مواصفات سياره سوزوكي التو من أهمها ما يلي من تلك النقاط القادمة:

السيارة يتوفر لها محرك تبلغ سعته ثمانمئة سي سي.

التسارع من الصفر وحتى المائة تصل له السيارة خلال عشرين ثانية.

قوة السيارة ومحركها يصل للقيمة سبعة وأربعين حصان.

العزم لدوران محرك السيارة يصل للقيمة ثمانية وستين نيوتن لكل متر.

السيارة أفضل نوعيات مركبات حجم هاتشباك.

السيارة تعد من النوع الموفر بشكل كبير للوقود.

السيارة تحتوي على التكييف الذي يعمل باستخدام ريموت كونترول.

القطع التي تلزم للسيارة حال صيانتها تتوفر بكافة الأسواق المحلية.

السيارة تتوفر بها نوعية الوسائد الهوائية والتي لها دور في الحماية التامة من التصادمات.

العديد من الملحقات التي تلزم للرفاهية ومنها مشغل السي دي.

توفر الشاشة بحجم سبعة بوصة.

الجنوط للعجلات بالقياس ستة عشر بوصة.

توفر وصلة اليو إس بي ووصلة خاصة لإي يو إكس.

اسعار سيارة سوزوكي التو

اسعار سيارة سوزوكي التو تعد رخيصة حدا وهذا بالمقارنة مع ما يتوفر بالسيارة من عدد كبير من المميزات ومن خلال مختلف المعارض على مستوى الأسواق المحلية بجمهورية مصر العربية سعر السيارة يبدأ بالقيمة مائة اثنين وعشرين ألف جنيه مصري وهذا السعر بالنسبة لسيارة تتبع الفئة الأولى.