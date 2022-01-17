سعر ومواصفات تويوتا لاند كروزر في السعودية السيارة التي أسعدت الجميع

مواصفات السيارة تويوتا لاند كروزر التي تعد السيارة الاشهر والاكثر مبيعا من السيارات ماركة تويوتا، حيث تحظى السيارة لاند كروزر على ثقة واختيار عدد كبير من المستخدمين في البلاد العربية ودول الخليج والدول الأجنبية أيضا، وذلك لكونها تجمع بين قوة الجسم والتصميم الخارجي، مما جعل نسبة المبيعات للسيارة تويوتا لاندكروزر بلغت 10 مليون سيارة في الدول المختلفة، الأمر الذي جعل من البحث عن الطراز الجديد ومواصفات واسعار تويوتا لاندكروزر 2022 انتشر بشكل كبير عبر مواقع الانترنت، خاصةً بعد التحسينات الخارجية والداخلية التي أضافتها الشركة المصنعة للطراز الجديد من السيارة، وهو ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل اليوم .

مواصفات تويوتا لاند كروزر 2022 في السعودية

وتوفر شركة تويوتا الاصدار الجديد من السيارة لاند كروزر برادو في المملكة بمواصفات جديدة مذهلة تحسن من أداء وكفاءة الطراز الجديد سواء مستوى الجسم الخارجي للسيارة أو المواصفات التصنيع والجودة الداخلية، كما عملت تويوتا على تخفيف وزن السيارة إلى ما يقارب نصف وزن الطراز السابق من السيارة وهو ما يضمن سرعة وثبات أكثر في الموديل الجديد من السيارات لاند كروزر 2022، تتمتع لاند كروزر بسعة لترية كبيرة تبلغ 3.5 لتر ومحرك عملاق مكون من 6 اسطوانات بقوة 409 حصان وأقصى عزم الدوران يبلغ 650 نيوتن ناقل حركة أوتوماتيكي به 10 مستويات من السرعة، وقوة وصلابة للجسم الخارجي للسيارة لتحمل الصدمات.

التصميم الداخلي للسيارة لاند كروزر 2022

تحتوى السيارة على كل وسائل الأمان والرفاهية من الوسائد الهوائية ومكبرات الصوت شاشة 12 بوصة مزودة بكل المداخلات التكنولوجية الحديثة وبها مراكز استشعار المراقبة من الامام والخلف عند ركن السيارة وإمكانية طي المقاعد الخلفية لتوفر مساحه بالإضافة إلى صندوق تخزين كبير الحجم لحمل كافة الأغراض المقاعد 3 صفوف مريحة جداً،

بالإضافة إلى أزرار تحكم إليكتروني في إطارات السيارة في حالات الطرق الصعبة أو الخروج عن المسار.

أسعار السيارة لاند كروزر 2022 في السعودية

وتطرح شركة تويوتا عدد كبير من فرات السيارة الجديدة لاند كروزر 2022 في المملكة، حيث تعد هذه السيارة من النوع المفضل لأغلب المواطنين السعوديين لكونها تسير في الطرق الصحراوية والصعبة والمسافات الطويلة توفر راحة وثبات وسرعة على الطريق، وسوف نوضح اسعار لبعض الفئات من السيارة تويوتا لاند كروزر الموجودة في السعودية.