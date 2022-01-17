نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرخص عروض التقسيط…بدون مقدم عرض تقسيط سيارة سوزكي فيتارا 2022 من عبد اللطيف لمدة 60 شهر في المقال التالي
بدون مقدم عرض تقسيط سيارة سوزكي فيتارا، ستظل شركة عبد اللطيف جميل الشركة الأكثر رواجًا والأشهر في عروض تقسيط السيارات وحتى السيارات الحديثة التي لها سعر باهظ وثمين، والآن قامت شركة عبد اللطيف بتقديم أفضل عروض تقسيط سيارة سوزوكي فيتارا 2022 من خلال معرض الشركة، قم بمعرفة تفاصيل العرض و مواصفات السيارة التي تحتوي عليها وقم بتقسيطها على أطول فترة تقدمها الشركة.
بدون مقدم عرض تقسيط سيارة سوزكي فيتارا 2022
- أرخص تقسيط سيارة يمكنك الحصول عليه لسيارة سوزوكي فيتارا موديل الحديث منها، والذي يتوفر من خلال شركة
عبد اللطيف جميل والتي تقدم الكثير والكثير من عروض تقسيط السيارات حتي عروض تقسيط السيارات باهظة الثمن.
- الان يمكنك تقسيط سيارة سوزوكي فيتارا من خلال شركة عبد اللطيف جميل على أطول فترة ممكنة وهي 60 شهر والذي يعادل 5 سنوات، قيمة الأقساط الشهرية للسيارة لا تتعدى 1300 ريال سعودي خلال الشهر.
- توفر شركة عبد اللطيف جميل أيضًا يمكنه تقسيط العديد من أنواع السيارات الأخري المختلفة، حيث يمكنك تحديد فترة
سداد الأقساط وأطول فترة ممكنة هي 5 سنوات، كما يمكنك تحدد الأقساط الشهرية التي ترغب في دفعها، كل ذلك متوفر في معارض عبد اللطيف جميل.
مواصفات سيارة سوزكي فيتارا 2022
- العلامة التجارية سوزكي للسيارات دائمًا ما تفاجئنا بسيارتها الحديثة والمختلفة التي تحتوي على مزايا خاصة غير متوفرة في السيارات بالأسواق، ومن ضمن أحدث السيارات التي قامت بإطلاقها في الأسواق سيارة سوزكي فيتارا 2022.
- سيارة رياضية تحتوي على العديد من المزايا تسير على أراضي المملكة العربية السعودية:
- تأتي السيارة بطول حوالي 4175 مم، عرضها 1775 مم، أما عن أرتفاعها حوالي 1610 مم.
- تحتوي سيارة سوزوكي فيتار 2022 على شنطة كبيرة السعة، تسع حتي 375 لتر.
- زودت بالعديد من وسائل الأمان لضمان سلامة السائق والراكبين، مثل الوسائد الهوائية ونظام فرامل مانع للانغلاق.
- الفرامل موزعة على كامل السيارة وتحتوي على أنظمة أمان أثناء صعود المرتفعات والهبوط منها.
- بها شاشة خاصة بمراقبة ضغط إطار السيارة، وحساسات ركن خلفية وأمامية.
- كما تحتوي السيارة على خاصية الدخول الذكي دون الحاجة للمفتاح.
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