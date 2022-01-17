سيارة الاحلام.. سيارة كيا سبورتاج 2022 kia sportage في السعودية بأسعار ومواصفات خيالية

أسعار ومواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022 في السعودية من أهم ما يبحث عنها كل مهتم باقتناء مثل تلك المركبة المتميزة والمتعددة الأغراض، حيث تعتبر مركبة كيا من موديل سبورتاج من بين أقوى السيارات الرياضية المتوفرة على الإطلاق ولها الكثير من المزايا التي تتعلق بالتجهيزات التي تتبع السيارة كما تعتبر من السيارات التي تمتلك الكثير من المزايا التي تتعلق بسلاسة عبورها أصعب الطرق، وتعد من أقوى الموديلات التي لها قوة ثبات عالية مهما بلغت درجة صعوبة الطرق، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن السيارة وأهم ما يتوفر فيها من خصائص وتجهيزات وما تمتاز به من مواصفات مع بيان أهم المعلومات عن تكلفة شراءها بالأسواق بالمملكة العربية السعودية.

أسعار ومواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022

من بين أهم مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022 والتي لها شهرة واسعة في السعودية ما يلي ذكره في النقاط القادمة:

السيارة تبلغ من الطول حوالي مائة ثلاثة وثمانين بوصة، بينما وصل بعد عرض كيا سبورتاج خمسة وسبعين إنش، والارتفاع خمسة وستين بوصة.

السيارة من نوعية السيارات الرياضية والمتعددة الاستعمال.

السيرة تتوفر بالأسواق المحلية والعالمية بعدد أربة من الخيارات وكل خيار بمحرك ذي خصائص معينة ومنها المحرك من النوع الرباعي الاسطوانة.

السعة الخاصة بهذا المحرك تبلغ ما يعدل واحد وسبعة من عشرة لتر.

مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022 kia sportage

قوة المحرك تصل لنحو مائة سبعة وسبعين حصان.

الناقل المخصص للحركة والمقترن بهذا المحرك من النوع المانيوال مقسم لحوالي عدد سبعة سرعات متدرجة.

السيارة مقصورتها الداخلية تعد متسعة.

العديد من المزايا التي تتعلق بعوامل أمن قيادة السيارة ومن بينها الفرامل التي تمنع الانغلاق كما أنها أمنه جدا.

الوسائد الهوائية تتوفر بالسيارة لمزيد من أمان التواجد في داخل السيارة ويكون ذلك لمنع الرضوض والصدمات والحفاظ على الأمان.

أسعار سيارة كيا سبورتاج 2022 في السعودية

اسعار سيارة كيا سبورتاج 2022 في السعودية تعد متفاوتة ما بين الفئة والأخرى وتبدأ الأسعار بمختلف معارض المملكة من تسعين ألف ريال سعودي لتلك النوعية من السيارات.