هتدفع كام .. قيمة جمارك سيارة تويوتا كورولا 2022 بالأسواق

هتدفع كام .. قيمة جمارك سيارة تويوتا كورولا 2022 تتوفر سيارة تويوتا كورولا بتصميم مطور يتميز بطول قاعدة عجلاته، وهذا ما يوفر مساحة أكبر داخل مقصورتها، كما تأتي بعدد من المميزات الجذابة على ما تحتويه من تجهيزات، ومواصفاتها القياسية للمحرك، فكل ذلك أسباب تجعلها منتشرة كثيرًا داخل الأسواق العربية، والمظهر الجذاب والخاطف للعين الخاص بها يجذب العديد نحوها، لذلك ففيما يلي سنعرف أكثر عنها وبشكل أوضح، كما سنتعرف على قيمة جمارك السيارة.

مواصفات سيارة تويوتا كورولا

من خلال النقاط التالية سنعرف المواصفات الخاصة بمحرك السيارة وأبعادها، وتكون تلك البيانات كالتالي:

تأتي السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات سعته 1.6 لتر، وبقوة حصانية تبلغ 122 حصان، أما عن عزم دوران السيارة فيبلغ 157 نيوتن/ متر.

هذا بجان أن السيارة تتوفر بنظام دفع أمامي، وفيما يخص ناقل الحركة المتصل به المحرك، فـ يتوفر اختياران أحدهما ناقل حركة مانيوال من 6 سرعات، والآخر أوتوماتيكي من نوع CVT.

وتكون أبعاد سيارة تويوتا كورولا المتصلة بناقل حركة مانيوال كالتالي: قياس طولها يكون 4620 مم، أما العرض فهو 1775 مم، ومن حيث الإرتفاع فيكون 1465 مم.

كما تكون قاعدة عجلات السيارة متوفرة بقياس 2700 مم، في حين أن وزن السيارة ذات الناقل المانيوال 1255 كجم.

أما ذات الناقل الأتوماتيكي فيكون حجم السيارة 1300 كجم، وتأتي السيارة تويوتا كورولا بسعة تخزين وقود 55 لتر.

مميزات سيارة تويوتا كورولا

كما تأتي السيارة بعدد من المميزات مثل:

أنها تحتوي على نظام تكييف عالي الجودة، مع أنظمة ترفيهية مميزة.

تشمل نظام صوت يتمتع بكفاءة عالية وراديو، ومشغل إم بي 3 ومشغل أقراص مدمجة.

كذلك فهي تتوفر بجنوط رياضية أو عادية قياسها 16 بوصة.

أيضًا تأتي بقفل مركزي يتم التحكم به عن بعد، كما أن السيارة مزودة بنوافذ كهربائية، ومخارج AUX و USB.

علاوةً على أنها تحتوي على أنظمة فرامل خاصة بالسلامة والأمان، مثل مانع الانغلاق.

وبها كذلك وسائد هوائية لحماية الركاب والسائق من أي اصطدامات بعدد 6 وسائد.

أسعار وجمارك سيارة تويوتا كورولا