الفخمة جدا.. بدون مقدم تويوتا هايلاندر 2022 ارخص عرض تقسيط في السعودية على 5 سنوات

الفخمة جدا.. بدون مقدم تويوتا هايلاندر 2022 ارخص عرض تقسيط كشفت شركة تويوتا اليابانية عن طرحها لإصدار جديدة يتصدر قائمة السيارات الكروس اوفر، مع تزويدها بالعديد من المواصفات والمزايا الرائعة التي تمنح المستخدم متعة قيادة لا مثيل لها، لتتربع بذلك على عرش السيارات بالسوق السعودي، ومن خلال المقال التالي سوف نُطلعكم بشكل تفصيلي على مواصفات السيارة وأهم المزايا والتحديثات التي امتلكتها السيارة الجديدة تويوتا هايلاندر 2022

مواصفات السيارة تويوتا هايلاندر 2022

توافرت الكثير من المواصفات المثالية بالإصدار الجديد من شركة تويوتا اليابانية، مما جعلها تتصدر قائمة خيارات المستخدمين، وتتلخص تلك المواصفات فيما يلي:

تم تزويد السيارة بنوعين من المحركات، تبلغ سعة المحرك الأساسي 3500 سي سي.

ذلك المحرك قادر على إنتاج قوة حصانية 295 حصان

أما من حيث عزم الدوران فيبلغ 263 نيوتن متر

كما تم تزويدها بناقل حركة أوتوماتيكي ذو ثمان سرعات مختلفة

كذلك تتسارع السيارة تويوتا هايلاندر 2022 من نقطة الانطلاق 0 إلى 100 كم/ ساعة وذلك في 6.7 ثانية.

أما عن المحرك الثاني وهو محرك هجين تبلغ سعته 2.5 لتر رباعي الأسطوانات

تلك الاسطوانات تعمل على حرق الوقود يتصلوا بعدد محركين بالكهرباء.

تبلغ القوة الحصانية 243 حصان.

كذلك تتسارع السيارة انطلاقًا من النقطة 0 إلى 100 كم في الساعة بمدة قدرها 7.6 ثانية.

توافرت السيارة تويوتا هايلاندر 2022 في الأسواق بعدد 11 فئة تختلف فيما بينها من حيث الكماليات والتجهيزات، هذا إلى جانب السعر المطروح.

مميزات السيارة تويوتا هايلاندر 2022

تميزت السيارة تويوتا هايلاندر 2022 بالكثير من مزايا الأمان والرفاهية، والتي يتطلع إليها الكثير، ويمكن تلخيص تلك المميزات فيما يلي:

تمتاز السيارة باتساع مساحتها الداخلية إذ تتكون من ثلاث صفوف، يمكنها استيعاب حتى سبع ركاب

هذا إلى جانب الكرسي المخصص لقائد السيارة ومن بجواره

كما تتوافر بالسيارة الكثير من الوسائل الترفيهية إذ تم تزويدها بشاشة ذكية تعمل باللمس 8 بوصة للفئة الأولى، أما الفئات الأخرى فتتكون من 12.3 بوصة.

كذلك تم تزويدها بعدد إحدى عشر مكبر صوتي تلك المكبرات من نوعية JBL.

أما عن وسائل الأمان فيتوافر بها وسائد هوائية، إضافة إلى مثبت سرعة.

هذا إلى جانب مراقبة النقاط العمياء

سعر السيارة تويوتا هايلاندر 2022

يتراوح سعر السيارة في المملكة العربية السعودية ما بين 136.600 ريال سعودي و 188.500 ريال سعودي.