مواصفات سيارة جي إم سي يوكون دينالي الجديدة 2022 في السعودية

مواصفات سيارة GMC يوكون دينالي، تعتبر سي جي أم سي من السيارات الرياضية التي لديها ثلاثة صفوف ويركب بها ثمانية أشخاص، فتتسم بالمساحة الكبيرة والمريحة فاتسمت السيارة بالكثير من السمات التي جعلتها مميزة عن غيرها من السيارات وإليكم في المقال التالي كل ما يخص سيارة جي إم سي يوكون دينالي.

مواصفات سيارة جي إم سي يوكون دينالي

تتسم السيارة بالكثير من السمات التي جعلتها مميزة عن غيرها من السيارات فلديها مظهر قوي مع قاعدة عجلات جديدة، فيصل طول السيارة الإجمالي إلى 5334 ملم، وفي النسخة الجديدة توفر الشبك الأمامي من الكروم مع حجم كبير بالإضافة إلى أضواء الليد المميزة في الخلف والأمام، تحتوي السيارة أيضًا على مصابيح الضباب، كما أن الأضواء الخلفية متوفرة في شكل سي وذلك كما هو في سيارة جمس الصغيرة ويتراوح حجم الجنوط ما بين 18 إلى 22 إنش.

مواصفات سيارة GMC يوكون دينالي من الداخل

حدث تغير جذري في التصميم الداخلي للسيارة فأصبحت المقاعد مميزة للغاية كما أنه أصبح بالإمكان الاختيار ما بين أربعة تصميم لونية مع تعيينات من الخشب بالإضافة إلى الأسطح الجلدية.