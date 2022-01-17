نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات سيارة جي إم سي يوكون دينالي الجديدة 2022 في السعودية في المقال التالي
مواصفات سيارة GMC يوكون دينالي، تعتبر سي جي أم سي من السيارات الرياضية التي لديها ثلاثة صفوف ويركب بها ثمانية أشخاص، فتتسم بالمساحة الكبيرة والمريحة فاتسمت السيارة بالكثير من السمات التي جعلتها مميزة عن غيرها من السيارات وإليكم في المقال التالي كل ما يخص سيارة جي إم سي يوكون دينالي.
مواصفات سيارة جي إم سي يوكون دينالي
تتسم السيارة بالكثير من السمات التي جعلتها مميزة عن غيرها من السيارات فلديها مظهر قوي مع قاعدة عجلات جديدة، فيصل طول السيارة الإجمالي إلى 5334 ملم، وفي النسخة الجديدة توفر الشبك الأمامي من الكروم مع حجم كبير بالإضافة إلى أضواء الليد المميزة في الخلف والأمام، تحتوي السيارة أيضًا على مصابيح الضباب، كما أن الأضواء الخلفية متوفرة في شكل سي وذلك كما هو في سيارة جمس الصغيرة ويتراوح حجم الجنوط ما بين 18 إلى 22 إنش.
مواصفات سيارة GMC يوكون دينالي من الداخل
- حدث تغير جذري في التصميم الداخلي للسيارة فأصبحت المقاعد مميزة للغاية كما أنه أصبح بالإمكان الاختيار ما بين أربعة تصميم لونية مع تعيينات من الخشب بالإضافة إلى الأسطح الجلدية.
- ومن المميزات الجديدة المتوفرة في السيارة هي ميزة التحكم بصورة كهربائية في تحريك الكونسول الوسطي.
- توفرت مقاعد الصف الثاني مع أنظمة ترفيه تحتوي على شاشتين بقياس 12.6 إنش كما أنها عملت على تعزيز سعتها فارتفعت مقاعد الصف الثالث إلى 3480 لتر أثناء طي المقاعد.
- تحتوي السيارة على نوعين من المحرك الأول هو V8 مع سعة 5.3 لتر كما أنها تقوم بتوليد قوة حصان 355 و519 نيوتن من عزم الدوران كما أنها احتوي على محرك V8 مع سعة 6.2 لتر وتقوم بتوليد قوة 420 حصان مع 624 نيوتن متر من عزم الدوران.
- تحتوي السيارة بأربعة فئات وهما كلًا من التالي” فئة SLE وفئة SLT وفئة دينالي وفئة AT4 الخاصة بالسير على الطرق الوعرة والصعبة”.
- تحتوي السيارة على نظام تعليق مريح للغاية مع جنوط معدنية بقياس 18 إنش مع فتحة سقف بانوراميه وفرش قماش للمقاعد بالإضافة لاحتوائها على مصابيح الضباب والكاميرا الخلفية وستة وسائد هوائية مع خاصية تثبيت السرعة.
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