وحش الموسم الياباني.. عرض تقسيط تويوتا رايز الجديدة XLE 2022 على 5 سنوات من عبد اللطيف

وحش الموسم الياباني.. عرض تقسيط تويوتا رايز XLE 2022 بالتقسيط مع مجموعة عبد اللطيف جميل في المملكة العربية السعودية على أسعار سيارة تويوتا رايز XLE 2022 المتطورة والجديدة، وكان عرض التقسيط بدون أي دفعة قسط أولية ويتم التقسيط على مدار خمس سنوات كاملة، وتعد السيارة من أفضل السيارات المقدمة مؤخرًا لهذا الموسم من شركة تويوتا اليابانية واشتهرت بشدة حيث أنها سيارة يابانية يبحث عنها أغلب الأشخاص التي ترغب في شراء سيارات جديدة وخاصة سيارة تتمتع بمواصفات وإمكانيات كسيارتنا اليوم.

أهم مواصفات وإمكانيات سيارة تويوتا رايز XLE 2022

تتميز الفئة XLE بوجود محرك قوي سعته تبلغ 1200 سي سي (1.2 لتر) وقوته تبلغ حوالي 87 حصان.

ومعدل استهلاك الموتور للبنزين يبلغ 20.2 كيلو متر لكل لتر ومكون من 3 سلندر وعزم دورانه 113 نيوتن لكل متر.

أبعاد السيارة بالترتيب هي “4.030 – 1.170 – 1600” مللي متر بينما طول قاعدة عجلات 2,252 مللي متر.

ناقل الحركة الأوتوماتيكي من النوع CVT وتتمتع السيارة بخاصية الدفع الأمامي لعجلات السيارة.

سعة خزان البنزين تبلغ 39 لتر ومعدل استهلاك البنزين 20 كيلو متر للتر الواحد.

تستطيع السيارة استيعاب 5 أفراد بالغين.

خاصية الفرامل المانعة للانغلاق PWR وكبخ الفرامل من الانغلاق ABS.

مساعد السيارة في صعود الأماكن المرتفعة وهبوط المنخفضات.

مراقبة ضغط هواء الجو على إطارات السيارة TPMS والتحكم الالكتروني في توازن السيارة VSC>

زر لتنبيه السائق عند تعرض السيارة للسرقة.

تحتوي من الخلف على كاميرا تكشف محيط السيارة الخلفي وكذلك حساسات للركن خلفية.

مزودة من الأمام بوسائد هوائية لحماية ركاب الصف الأول من الصدمات والحوادث.

منافذ usb وخاصية apple carplay و android auto.

عيوب سيارة تويوتا رايز موديل 2022

لم يتم الكشف عن عيوب للسيارة حتى الآن حيث أنها غير متوفرة بالشكل الكافي ولم يتم انتشارها لدرجة معرفة عيوبها.

أسعار تويوتا رايز XLE 2022 وعرض التقسيط من شركة عبد اللطيف جميل السعودية