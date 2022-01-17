عرض خيالي ... 800 ريال عرض وبدون فوائد تقسيط سيارة سوزكي فيتارا 2022 من عبد اللطيف الجميل ومواصفات ومميزات السيارة من الداخل والخارج

800 ريال عرض وبدون فوائد تقسيط سيارة سوزكي فيتارا 2022 من عبد اللطيف الجميل، مع ارتفاع أسعار السيارات في السوق السعودي يحاول الكثير من العملاء السعوديين الحصول على سيارة سوزوكي فيتارا 2022 عن طريق عروض التقسيط المريحة التي توفرها العديد من الشركات وعلى رأسهم شركه عبد اللطيف جميل، الآن يمكنك الحصول علي سوزوكي فيتارا 2022 بقسط شهري يبدأ من 800 ريال سعودي فقط، ولتفاصيل أكثر يرجي متابعة القراءة.

800 ريال عرض وبدون فوائد تقسيط سيارة سوزكي فيتارا 2022 من عبد اللطيف الجميل

عرض تقسيط سيارة سوزوكي فيتارا 2022

أعلنت شركه عبد اللطيف جميل لتقسيط السيارات عن عرض تقسيط سيارة سوزوكي فيتارا 2022 وهو كالآتي:

مده القسط الشهري: خمس سنوات أي ما يعادل 60 شهر.

قيمة القسط الشهري: 800 ريال سعودي.

المقدم : لا يوجد مقدم للتقسيط.

الدفعة الأولي : تبلغ 38.242 ريال سعودي.

الدفعة الأخيرة : تبلغ 29.010 ريال سعودي.

كما توفر شركه عبد اللطيف جميل إمكانية مَدّ فتره التقسيط مع زيادة الضريبة.

مميزات سوزوكي فيتارا 2022

المميزات الداخلية لسيارة سوزوكي فيتارا 2022

بها مقصورة تحتوي على اربع مقاعد.

يتوفر بها ست وسادات هوائية.

تدعم نظام الايموبليزر لتجنب السرقات.

تحتوي علي وسائل ترفيه مثل جهاز تكييف لمناخ أفضل بالسيارة.

تحتوي علي خاصية الفرامل المانعة للانزلاق.

المميزات الخارجية

تعمل بواسطه الجر الأمامي للعجلات.

يوجد منها 3 ألوان مختلفة مثل الأبيض والأحمر والأزرق.

مواصفات سيارة سوزوكي فيتارا 2022

مواصفات المحرك:

سعة المحرك تقدر بنحو 1600 سي سي.

مكون من 4 سليندرات.

يعمل عن طريق 6 سرعات مختلفة.

ناقل الحركة بالسيارة يعمل آليا.

قوة العزم بالمحرك تعادل 120 نيوتن متر.

أبعاد سوزوكي فيتارا 2022

طول السيارة: 4.42 متر.

عرض السيارة: 1.82 متر.

ارتفاعها: 1.71 متر.

طول قاعدة العجلات: 2.5 متر.

ثم أن السيارة مزودة ب 16 صباب، ولها خزان صغير الحجم نسبيا تبلغ سعته 47 لتر.

تقطع السيارة مسافة 100 كيلو متر في ساعة واحدة وهي أقصي سرعة لها.

سعر سيارة سوزوكي فيتارا 2022

يمكن شراء سيارة سوزوكي فيتارا 2022 نقدا من السوق السعودي بمبلغ يبدأ من 72.077 ريال سعودي.

حيث تعد من السيارات ذات الفئة السعرية القليلة ولكن بها العديد من الإمكانات التي تدخلها في منافسة قوية مع السيارات المتقاربة في السعر.