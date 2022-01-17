اسعار ومواصفات تويوتا برادو الجديدة للفخامة أصول جميع فئاتها بالأسعار هي من أهم الموضوعات التي انتشرت بشكل كبير مؤخرا على موقع جوجل، حيث يهتم رجال الأعمال في جميع أنحاء العالم بمجال السيارات، وذلك من أجل شراء أفخم وأفضل أنواع السيارات المنافسة في الأسواق العالمية، وتعتبر ماركة تويوتا برادو من أهم وأشهر ماركات السيارات التي تتنافس كل عام من خلال جودة التصنيع والتصميم والألوان الفريدة، فهي سيارة يابانية الصنع، وتعد ماركة برادو من أحدث السيارات التي اهتمت بها شركة تويوتا اليابانية بشكل كبير، وذلك بسبب قوة مبيعاتها كل عام في الأسواق المحلية والعالمية.

اسعار ومواصفات تويوتا برادو

تتميز هذه السيارة بالكثير من المواصفات العالمية التي تجعلها من أفضل أنواع السيارات في السوق العربي والعالمي، وأهم ما يميزها هو وجود وسائل ترفيهيه وأمان في السيارة، حيث أن مواصفاتها كما يلي:

هذه السيارة ترتفع عن الأرض بمسافة 25 سم.

تتميز السيارة بثبات تام في السرعة العالية.

يوجد 12 مكبر صوتي تم توزيعهم في السيارة.

يوجد شاشة تعمل باللمس من أجل عرض النظام الصوتي داخل السيارة.

كما أن هذه السيارة تدعم الحماية والأمان للسائق والركاب.

يوجد فتحة سقف في أعلى السيارة.

وجود تكييف هوائي داخل السيارة لتوزيع الهواء النقي.

كما يمكن الدخول وفتح السيارة من خلال البصمة.

هذه السيارة يوجد بها جنوط رياضية بسمك 20 سم.

أسعار تويوتا برادو 2022

صرحت المملكة العربية السعودية عن أحدث أسعار هذا النوع من السيارات، حيث أنها سيارة تتحمل السير لمسافات طويلة في الجبال والرمال والمنحدرات الجبلية، ولذلك تنتشر هذه السيارة بشكل كبير داخل جميع مدن المملكة، وأسعارها كالتالي: