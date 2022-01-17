سيارة المهام الصعبة...تويوتا أفالون 2022 الجديدة بمميزاتها ومواصفاتها وأسعار السيارة الرائعة فى السعودية

تويوتا أفالون 2022 الجديدة بمميزاتها، قد طرحت شركة تويوتا اليابانية السيارة الجديدة التابعة لها سيارة تويوتا أفالون لعام 2022، حيث أنها من أحدت إصدارات سيارات سيدان، حيث أن العديد من محبين فئة سيارات سيدان ينتظرون بفارغ الصبر طرح السيارة بالأسواق المحلية والعالمية، وسوف نعرض لكم اليوم كل ما يتعلق بسيارة أفالون الجديدة وأهم المواصفات والمميزات الخاصة بها وكذلك أسعار السيارة في المملكة العربية السعودية.

تويوتا أفالون 2022 الجديدة بمميزاتها

مواصفات سيارة تويوتا أفالون 2022

تأتي السيارة بمحرك قوي بسعة 6 سلندر ويولد عنه قوة 297 حصان، كما أن سعة المحرك تبلغ نحو 3.5 لتر وذات عزم دوران 362 نيوتن لكل متر.

أما بالنسبة للحركة فالسيارة يوجد بها ناقل حركة أتوماتيك وبالنسبة لمعدل سرعة السيارة خلال السكون تكون من 100 كيلو بالساعة خلال 6.3 ثانية.

تدعم السيارة نظام الدفع الأمامي الممتاز، وسعة خزان الوقود الخاص بها يصل نحو 46 لتر، ويستهلك وقود معدل 9 لتر في كل 100 كيلو متر.

كما أن السيارة يوجد بها العديد من وسائل الأمن والسلامة منها الوسائدات الهوائية، وأيضاً نظام مانع لانغلاق الفرامل، وكذلك يكشف حركة المجسم.

دعم السيارة نظام مانع السرقة ، ونظام توزيع درجة الفرامل بطريقة إلكترونية، ويقوم بفتح القفل بشكل تلقائي عند التصادم.

السيارة تحتوي على نظام التحكم بالجر، ويحدد السرعة، وتقنية تثبيت المقاعد للأطفال.

تحتوي السيارة على أجهزة استشعار بالأمام والخلف وأيضاً حساسات بالكاميرا الخلفية.

مميزات سيارة تويوتا أفالون 2022

متوفر في السيارة مصابيح أرضية وراديو.

كما أن يوجد بالسيارة تقنية البلوتوث.

السيارة متوفر بها مقاعد مصنعة من الجلد، يوجد بالشنطة الخلفية ضوء ومسند خاص بالذراع الأمامي.

يوجد مصابيح خاصة بقراءة الخرائط، تدعم السيارة نظام خاص بضبط مستوى المقعد بطريقة أتوماتيك.

يوجد في السيارة الكثير من الأنظمة التي تجعل القائد يشعر بالراحة عند قيادة السيارة.

بالنسبة لتقنيات السيارة فهي متقاربة للغاية من تقنيات سيارات لكسز.

أسعار سيارة تويوتا أفالون 2022